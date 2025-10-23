الگوی زیستی عالمان گذشته را پاس بداریم‌/ منظومه فکری حیات طیبه در ۱۷ جلد تدوین شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر علمی کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام در این همایش که هم اکنون در قم در حال برگزاری است، گفت: حیات طیبه یک دستاورد فردی مربوط به عوالم خلوت نیست.

حجت الاسلام و المسلمین «محمداسماعیل عبداللهی» افزود: حیات طیبه نه صرفاً یک معنای کلامی بلکه یک پارادیم اجتهادی است. حیات طیبه یعنی کنترل کامل بر قوای نفسانی در عین حضور در اجتماع. از سوی دیگر، عدم تحقق این پارادیم اجتهادی، مانع از تمدن سازی است.

وی همچنین عنوان کرد: در این دوره الگوهای متعددی با شعارهای اخلاقی رواج پیدا کرده؛ از جمله‌ الگوهایی که در جهان غرب طراحی کردند. لذا ما هم باید الگوهای واقعی خود را تبیین کنیم. از این رو، لازم است راهبردی برای ادامه این مسیر طراحی شود. ما باید متعهد باشیم و الگوی زیستی عالمان گذشته را پاس بداریم‌؛ باید این الگوها را فهمید و استخراج کرد.

دبیر علمی کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام در تشریح گزارشی از کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام تصریح کرد:‌ در سه سال کار تحقیقی، منظومه فکری حیات طیبه در ۱۷ جلد تدوین شد و دویست مقاله به دبیرخانه کنگره واصل شد. با زحمات شورای علمی، بسته سیاستی جامع حیات طیبه در ۱۷ محور تدوین کردیم. همچنین، ۱۴ پیش‌همایش در استان‌های مختلف برگزار شد. ۱۹۶ میلیون داده در مورد علما و الگوهای دینی جمع آوری کردیم و به دنبال جمع آوری ۲ میلیارد داده هستیم. لذا کنگره بین المللی حیات طیبه سال آینده برگزار می شود.

