به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه علمیه بحرینیها در قم، در کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که هماکنون در قم در حال برگزاری است، اظهار داشت: ویژگیها علما زیاد است و آیات روایات، مالامال از این ویژگیها است.
حجت الاسلام و المسلمین «عبدالله الدقاق» درباره خصوصیات علما عنوان کرد: علم، تقوا و آگاهی از ویژگیهای علما است. در این راستا، ورع، تقوا و تهجد از خصوصیات دیگر آنان است.
وی ادامه داد: علمای برجسته در کنار جنبههای علمی، به نماز شب استمرار داشتند و بصیر و آگاه بودند. لذا پیشنهاد میکنم تا کتابی تدوین شود و سیرۀ علمای برجسته در بخشهای مختلف گردآوری و تدوین گردد.
