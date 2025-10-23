رئیس دانشگاه قم: امروزه معرفی علما به عنوان الگوهای راستین سبک زندگی اسلامی، مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس دانشگاه قم، در کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که هماکنون در قم در حال برگزاری است، اظهار داشت: مدتها در زمینه سبک زندگی علمای جهان اسلام کار شد؛ این کار بیسابقه ای است و در این همایش برخی از فعالیتهای آن معرفی میشود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر «احمد شریفی» گفت: سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعات در زمینه اخلاق و تمدنسازی است و رهبر انقلاب از اوایل دهه نود، بحث سبک زندگی را به صورت مفصل بحث کردند. لذا از آن زمان این مسئله مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه معرفی الگوهای راستین سبک زندگی اسلامی یعنی علما، امروزه مغفول مانده است، ادامه داد: سبک زندگی محصول باورها و ارزش ها است. سبک زندگی نرمافزار تمدن است و در تفکر اسلامی، مؤثرترین راه انتقال ارزشها میباشد. از این رو، مهمترین دغدغهای که داریم این است که ارزشهایمان را به نسل بعدی منتقل کنیم.
رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه سبک زندگی، عمومیترین لایه جنگ نرم دشمن با ایران اسلامی است، در ادامه گفت: در زمینه تبلیغ دینی، توجه به تبلیغ گرایشی نداشتیم و دشمن در تحول گرایشها موفق بوده است. مدیریت گرایشها یکی از مهمترین کارهای امام زمان(عج) است. هدایت براساس گرایش و میل تفسیر میشود و این کاری است که دنیای غربی علیه ما انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه در همه لایه های وجودی ما سبک زندگی وجود دارد، افزود: دشمن با تغییر میلها، رفتارسازی میکند. یکی از بهترین راههای تربیتی از طریق الگوها است. قرآن الگوهای مختلفی را معرفی میکند چون انسان الگوپذیر است و طبیعت بشر به سمت خوبی هاست. در این راستا، اگر الگوهای خوب را به صورت درست و در دسترس معرفی کردیم موفق میشویم.
دکتر شریفی در پایان تأکید کرد: علمای برجسته، مصداق حیات طیبه اسلامی هستند. علمای اسلامی صرفاً دانشمند نبودند بلکه مربی اخلاقی و معنوی جامعه و مبلغ دین هم بودند و روشنگری میکردند. آنان مجاهدان فرهنگی بودند و بدون چشمداشت، مجاهدت میکردند. علما فرماندهان دفاع از ارزشهای اسلام هم بودند. بنابراین اگر این الگوها معرفی شوند، در زمینه تهاجم غرب در حوزه سبک زندگی نگران نخواهیم بود.
