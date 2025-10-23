۴ شهید در پی حملات هوایی جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی دیروز پنج‌شنبه در آنچه به قرار هفتگی تجاوزات تبدیل شده است، سلسله حملاتی هوایی را علیه مناطق بقاع و جنوب لبنان انجام داد که به شهادت چهار شهروند لبنانی انجامید.

در ساعات ظهر دیروز، جنگنده‌های اسرائیلی چندین حمله به اطراف شهرک جنتا و اطراف شهرک شمسطار انجام دادند. در نتیجه این حملات، یک شهروند در محل نخست و شهروند دیگری در منطقه دوم به شهادت رسید.

نزدیکی محل اصابت موشک‌ها به مدرسه‌ای در شهرک شمسطار، باعث شکستن شیشه‌ها و زخمی شدن چند دانش‌آموز و معلم شد. همچنین، بسیاری از آنان دچار وحشت و شوک شدید شدند و تعدادی نیز از حال رفتند.

در ساعات شب پنج‌شنبه، جنگنده‌های دشمن، حمله دیگری به مرکز شهرک عربصالیم در منطقه اقلیم التفاح انجام دادند. هدف این حمله، اتاقی در نزدیکی ساختمان شهرداری بود که منجر به شهادت دو شهروند دیگر شد؛ یکی از آنان بانویی سالخورده به نام زینب موسی حیدر در دهه هشتم زندگی خود بود.

این حمله خسارت سنگینی به خانه‌های اطراف وارد کرد و موج انفجار آن تا چندین خیابان اطراف احساس شد.

در تمام مدت روز، پهپادهای تجسسی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان، ضاحیه جنوبی بیروت، پایتخت و مناطق بقاع به پرواز درآمده و بر فراز شهرها و روستاها گشت‌زنی می‌کردند.

