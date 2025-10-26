‌شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرو در الناقوره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه الناقوره واقع در قضاء صور در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی به شهادت رسید.

انفجار مین در عیترون و زخمی‌شدن یک شهروند لبنانی

همزمان با این حمله، خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که یک شهروند لبنانی در منطقه عیترون از توابع قضاء بنت جبیل، بر اثر انفجار یک جسم مشکوک از بقایای اشغال رژیم صهیونیستی زخمی شده است؛ موضوعی که وزارت بهداشت لبنان نیز آن را تأیید کرده است.

حمله پهپادی به حفاری در بلیدا و تیراندازی در مزارع شبعا

در ادامه تجاوزات، خبرنگار المیادین گزارش داد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی بامداد امروز یک بمب را بر روی دستگاه حفاری در منطقه بلیدا پرتاب کرده که منجر به تخریب آن شده است. همچنین نیروهای رژیم صهیونیستی از پایگاه خود در «مزرعه فشکول» واقع در مزارع اشغالی شبعا، اقدام به تیراندازی با سلاح‌های سبک به سمت دره‌های اطراف کردند.

بمب صوتی علیه کشاورزان در عیتاالشعب

همچنین گزارش داد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی برای دومین بار اقدام به پرتاب بمب صوتی به سمت گروهی از کشاورزان در منطقه عیتاالشعب در جنوب لبنان کرده است. این اقدام، نقض جدیدی از حاکمیت ملی لبنان و بخشی از روند تصاعدی تجاوزات مرزی رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان محسوب می‌شود.

شهادت و زخمی‌شدن شهروندان در حمله روز گذشته به حاروف

این حملات در حالی ادامه دارد که روز گذشته، شنبه، نیز یک شهروند لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرو در منطقه حاروف از توابع قضاء نبطیه به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق توقف درگیری‌ها

تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق اعلام‌شده برای توقف اقدامات خصمانه در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به‌شمار می‌رود. این تجاوزات مناطق مختلفی از جنوب لبنان، منطقه بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده‌اند.

........

پایان پیام/