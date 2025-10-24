به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز جمعه، ادعا کرد که یکی از فرماندهان حزب‌الله لبنان را که مسئول امور لجستیکی در فرماندهی جبهه جنوبی این حزب بوده، ترور کرده است.

به‌گزارش رسانه‌های عبری، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت: در حمله‌ای که صبح امروز در منطقه نبطیه در جنوب لبنان انجام شد، عباس حسن کرکی مسئول امور لجستیکی در فرماندهی جبهه جنوبی حزب‌الله، هدف قرار گرفت و کشته شد.

در ادامه بیانیه آمده است که عباس کرکی در دوره اخیر، عملیات بازسازی توان رزمی حزب‌الله را هدایت می‌کرد و در تلاش‌هایی برای بازسازی زیرساخت‌های نظامی در جنوب رودخانه لیطانی مشارکت داشت؛ زیرساخت‌هایی که در جریان جنگ اخیر تخریب شده بودند.

بر اساس ادعای ارتش اسرائیل، کرکی مسئول بازسازی توان نظامی حزب‌الله بوده و نظارت بر انتقال و انبار تسلیحات در جنوب لبنان را بر عهده داشته است. ارتش اسرائیل افزود که او طی سال‌های گذشته چندین سمت کلیدی در حزب‌الله بر عهده داشته است.

در پایان، ارتش اسرائیل مدعی شد فعالیت‌های عباس کرکی نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان به شمار می‌رفته و تأکید کرد که به اقدامات خود برای حذف هرگونه تهدید علیه اسرائیل ادامه خواهد داد.

