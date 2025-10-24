به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که لشکر ۹۱ این ارتش، بزرگ‌ترین رزمایش خود را از آغاز جنگ در مرزهای لبنان به پایان رسانده است، رزمایشی که روزنامه عبری‌زبان «معاریف» از آن به عنوان آمادگی برای سناریوی وحشت و مانور تاریخی، یاد کرده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل که امروز (جمعه) منتشر شد، آمده است: عصر روز گذشته، تمرین فشرده‌ای که به مدت پنج روز ادامه داشت، با هدایت لشکر ۹۱ ارتش اسرائیل به پایان رسید. هدف از این رزمایش، ارتقای سطح آمادگی نیروها برای سناریوهای اضطراری حاد، واکنش سریع به رویدادهای ناگهانی، فراخوان نیروهای ذخیره، بسیج نیروها و انتقال از حالت دفاعی به تهاجمی بود. در این مانور، درس‌های حاصل از دو سال نبرد در تمامی جبهه‌ها نیز مرور شد.

در ادامه بیانیه آمده است: سناریوهای تمرین بر اساس وضعیت میدانی پس از نبردهای جنوب لبنان تنظیم شده بود؛ نبردهایی که طی آن، توان عملیاتی حزب‌الله آسیب دید.

ارتش اسرائیل توضیح داد که در این رزمایش، همکاری میان نیروهای زمینی مستقر در منطقه با نیروی هوایی، نیروی دریایی، یگان‌های دفاعی، شوراهای محلی و نیروهای امنیتی موازی تمرین شد. همچنین یگان‌های لجستیکی، پزشکی، فناوری و تعمیرات، سناریوهایی چون تخلیه مجروحان زیر آتش، پشتیبانی فنی و لجستیکی در شرایط اضطراری را تمرین کردند.

در پایان بیانیه تأکید شده است که ارتش اسرائیل به تلاش خود برای از بین بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیل ادامه خواهد داد و همزمان خود را برای مجموعه‌ای از سناریوهای مختلف آماده نگه می‌دارد و برنامه‌های عملیاتی خود را به‌روزرسانی می‌کند.

