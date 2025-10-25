به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارشها، در اقدامی که نگرانیهای جامعۀ محلی را برانگیخته است مدارس دولتی در کشمیر اشغالی هند در حال حذف کردن کتابهای درسی به زبان کشمیری برای دانشآموزانِ تا کلاس هشتم هستند. این اقدام با انتقاد معلمان، والدین و فعالان حقوقی همراه شده و نگرانیها از تهدید فرهنگ کشمیری را افزایش داده است.
فعالان حقوقی، از جمله راسیک راسول بهت، فقدان کتابهای درسی به زبان محلی را نشانه ضعف جدی مقامات دانستند. به گفته وی، عدم دسترسی به کتابهای درسی کشمیری تا کلاس هشتم، شرایطی ناامیدکننده و نگرانکننده است و معلمان مجبور شدند با روشهای جایگزین، درسها را تدریس کنند.
معلمان مدارس دولتی نیز اعلام کردند که مجبور به استفاده از منابع قدیمی، تکثیر جزوات و یادداشتهای شخصی برای پوشش برنامه آموزشی شدهاند. درهمین راستا، یک معلم در کشمیر مرکزی گفت: ما مجبویم خودمان درسها را آماده کنیم و هیچ حمایتی از سوی آموزش و پرورش دریافت نمیکنیم.
کمبود کتابهای درسی مناسب نیز باعث نگرانی معلمان، والدین و اعضای جامعه مدنی شده است، زیرا آنها معتقدند این مسئله سیاست ملی آموزش ۲۰۲۰ را که بر آموزش به زبانهای منطقهای برای تقویت ریشههای فرهنگی تأکید دارد، تضعیف میکند. والدین خواستار بررسی رسمی و توزیع بهموقع کتابها در سال تحصیلی آینده شدهاند.
مسئله یادشده همچنین نگرانی کشمیریها را برانگیخته است، زیرا دسترسی به کتابهای درسی به زبان مادری نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و دینی آنان دارد.
این رویداد بار دیگر نگرانیها درباره آموزش در کشمیر را زنده کرده است، جایی که ناکارآمدی اداری و کمبود منابع همچنان بر تحصیل دانشآموزان، بهویژه در مناطق روستایی، تأثیر میگذارد. کارشناسان و گروههای حقوقی هشدار دادهاند که این اقدامات، همراه با عدم تأمین منابع آموزشی اساسی، میتواند رشد فکری و هویت زبانی و فرهنگی منطقه را تضعیف کند.
شایان ذکر است تا سال ۲۰۱۹، ایالت جامو و کشمیر در هند وضعیت نیمهخودمختار داشت. قانون اساسی هند به آن اجازه میداد که بخش زیادی از قوانین داخلی، از جمله آموزش و پرورش، توسط دولت محلی تعیین شود.
از ۵ آگوست ۲۰۱۹، دولت هند ماده ۳۷۰ قانون اساسی را لغو کرد و خودمختاری ویژه جامو و کشمیر را از بین برد.
........
پایان پیام
نظر شما