یورش گسترده پلیس هند به مراکز و منازل وابسته به «جماعت اسلامی» در کشمیر + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی هند در ایالت جامو و کشمیر یکی از گستردهترین عملیاتهای امنیتی ماههای اخیر را علیه اعضا و وابستگان «جماعت اسلامی کشمیر» به اجرا گذاشتند. این عملیات که در شهرها و مناطق جنوبی از جمله کولگام، سوپور و شوپیان انجام شد، به ادعای مقامات پلیس، با هدف «برچیدن شبکههای تروریستی و حامیان محلی» صورت گرفته است.
بر اساس گزارشها، تنها در یک روز بیش از ۲۰۰ خانه مورد تفتیش قرار گرفت و در طول چهار روز اخیر نیز بیش از ۴۰۰ عملیات موسوم به «محاصره و بازرسی» در منطقه کولگام انجام شده است. در این عملیاتها، مناطق مسکونی محاصره و منازل یکییکی جستوجو میشوند؛ اقدامی که به گفته ساکنان منطقه، به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده است.
پلیس هند اعلام کرده است که این عملیاتها بر افراد مظنون به همکاری با گروههای مسلح، اعضای سابق این گروهها و خانوادههای کشتهشدگان متمرکز بوده است. تاکنون حدود ۵۰۰ نفر مورد بازجویی قرار گرفته و شماری از آنان بر اساس قوانین ویژهای که اجازه بازداشت بدون محاکمه را میدهد، بازداشت و به زندان منطقهای «مَتَن» در شهر آنانتناگ منتقل شدهاند. مأموران همچنین مدعی شدهاند که «وسایل دیجیتال و مدارک مجرمانه» در جریان بازرسیها ضبط شده است، ادعایی که تاکنون بهصورت مستقل تأیید نشده است.
شاهدان محلی در کولگام گفتهاند که نیروهای امنیتی از بامداد وارد مناطق مسکونی شدند و ضمن محاصره محلهها، تلفنهای همراه را جمعآوری کرده و خانوادهها را درباره خویشاوندانشان در خارج از کشمیر مورد سؤال قرار دادند. یکی از ساکنان به خبرنگاران محلی گفت: ترس تمام روستا را گرفته است. به همه خانهها سر زدند، کمدها و تلفنها را گشتند. دیگر نمیدانیم دنبال چه هستند.
مقامهای امنیتی این اقدامات را به بهانه و ادعای مقابله با تروریسم دانستهاند که پس از انفجار اخیر خودرو در دهلی نو شدت گرفته است. به گفته آنان، این حادثه به یکی از شبکههای گروه «جیش محمد» نسبت داده شده و در پی آن بازرسیها و ایستهای بازرسی در مناطق مختلف کشمیر، از جمله آنانتناگ، پلوامه و بارامولا، افزایش یافته است.
«جماعت اسلامی کشمیر» که در سال ۲۰۱۹ تحت قانون منع فعالیتهای غیرقانونی هند ممنوع اعلام شد، پیش از آن در زمینههای آموزشی، خیریه و فرهنگی در کشمیر فعال بود. دولت هند این گروه را به حمایت از گروههای مسلح متهم کرده، اما رهبران جماعت این اتهام را رد و فعالیت خود را «آموزشی و اجتماعی بر پایه ارزشهای اسلامی» توصیف کردهاند. تحلیلگران محلی میگویند این عملیات جدید، ادامه روند سرکوب نهادهای دینی و اجتماعی در کشمیر است. از زمان لغو خودمختاری این منطقه در اوت ۲۰۱۹، دهها روحانی، فعال اجتماعی و روزنامهنگار بر اساس قوانین امنیتی بازداشت شدهاند.
در فضای سنگین امنیتی و نظارت دیجیتال مداوم، زندگی روزمره در کشمیر همچنان با ترس و بیاعتمادی همراه است. بسیاری از مدارس و مساجد مرتبط با جماعت اسلامی تعطیل ماندهاند و ساکنان میگویند احساس میکنند همواره تحت نظرند. یکی از دانشجویان دانشگاه شوپیان در گفتوگو با رسانههای محلی گفت: میگویند برای امنیت است، اما ما احساس میکنیم هدف خود ما هستیم.
