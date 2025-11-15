۷ کشته و ۲۷ زخمی در وقوع انفجار در مرکز پلیس کشمیر هند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انفجار شدید در یک مرکز پلیس در بخش تحت کنترل هند از ایالت کشمیر، دست‌کم ۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار ناشی از مقدار زیادی مواد منفجره بود که چند روز پیش در جریان یک عملیات امنیتی گسترده کشف و ضبط شده بود.

شبکه تلویزیونی «ان‌دی‌تی‌وی» به نقل از منابع هندی اعلام کرد که بیشتر قربانیان از نیروهای پلیس و اعضای تیم پزشکی قانونی بودند که در حال بررسی این مواد منفجره در مرکز پلیس بودند.

این شبکه افزود که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد، زیرا وضعیت جسمانی پنج نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که هنوز نتوانسته علت دقیق انفجار را تأیید کند و پلیس جامو و کشمیر نیز تاکنون پاسخی به درخواست‌های این خبرگزاری نداده است.

