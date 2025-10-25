افزایش شمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۵۱۹ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۸ هزار و ۵۱۹ نفر رسیده است، در حالی که تعداد مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۳۸۲ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری معا، طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۹ شهید شامل ۴ نفر بر اثر حمله مستقیم ارتش اسرائیل و ۱۵ شهید که پیکرشان از زیر آوار بیرون کشیده شد به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی ۷ مجروح دیگر نیز ثبت شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تأکید کرد که همچنان شمار زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند، زیرا نیروهای امدادی به دلیل ادامه خطرات میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، در مجموع ۹۳ نفر شهید و ۳۲۴ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که ۴۶۴ پیکر دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

در این گزارش آمده است که به آمار کلی شهدای جنگ، ۲۲۰ نفر دیگر افزوده شده‌اند؛ افرادی که اطلاعات هویتی آنان در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ توسط کمیته قضایی پیگیری پرونده مفقودان و اعلام فوت، تکمیل و تأیید شده است.

به گفته مقامات بهداشتی غزه، تا کنون هویت ۶۴ پیکر از میان ۱۹۵ جسد تحویل داده‌شده از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی شناسایی شده است.



