به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: سیستم درمانی و بهداشتی در نوار غزه همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و از زمان آتشبس هیچ تغییری رخ نداده است.
طبق اعلام این وزارت، از زمان آتشبس هیچ دارو و تجهیزاتی وارد غزه نشده است و محدودیت و محاصره این باریکه مثل گذشته پابرجاست.
همزمان وزارت بهداشت غزه شمار شهدای غزه را ۶۸ هزار و ۵۱۹ نفر اعلام کرده و میگوید: اجساد مفقود شدگان نیز در آواربرداریهای محدود در حال کشف است.
کشف پیکر ۸۰ شهید از یک خانواده فلسطینی در غزه از زیر آوار
روز گذشته نیروهای امدادی در غزه اعلام کردند که پیکر ۸۰ شهید از خانواده شحیبر از زیر آوار خانهشان که پیشتر بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی در محله الصبره در جنوب غرب شهر غزه ویران شده بود، بیرون کشیده شده است.
این تعداد تنها یک نمونه از هزاران مفقود در زیر آوارههای غزه است.
ورود تیم مصری به غزه برای جستوجوی پیکرهای شهدا
در عین حال هیأتی از نیروهای امدادی مصر در حال ورود به نوار غزه است تا در عملیات شناسایی و جستوجوی پیکر شهدای باقیمانده در میان آوارها مشارکت کند. این تیم مجهز به ابزارهای تخصصی و فنی پیشرفته است.
این اقدام در پی فشارهای مستقیم آمریکا صورت گرفته، در حالی که رژیم صهیونیستی پیشتر با حضور نیروهای خارجی در غزه مخالفت کرده بود و مدعی بود که حماس خود قادر به انجام این مأموریت است.
