راز محبوبیت نزد پروردگار از زبان پیامبر(ص) [شرح حدیث]

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین امین، نویسنده و پژوهشگر دینی، در نوشتاری اختصاصی برای ابنا، به شرح این حدیث زیبا و گرانسنگ پرداخته اند.

حدیثی که نه‌تنها راه سعادت را به ما نشان می‌دهد، بلکه معیار محبوبیت نزد پروردگار را نیز به‌وضوح بیان می‌کند: «اَحَبُّکُمْ اِلَی اللّه ِ اَحْسَنُکُمْ اَخْلاقا».

راز محبوبیت نزد پروردگار از زبان پیامبر(ص)

محمد حسین امین / نویسنده و پژوهشگر دینی

اخلاق نیکو؛ پلی به سوی محبوبیت الهی

آنچه انسان را به مقام قرب الهی می‌رساند، نه ثروت است، نه قدرت و نه حتی علم. بلکه اخلاق نیکو است که همچون چراغی در دل تاریکی‌ها، مسیر زندگی را روشن می‌کند. پیامبر اکرم(ص) در این حدیث شریف معیار محبوبیت نزد خداوند را اخلاق نیکو معرفی کرده‌اند. اما چرا اخلاق این‌چنین اهمیت دارد؟ قرآن کریم نیز بارها بر جایگاه اخلاق تأکید کرده است. در آیه‌ای از سوره قلم خطاب به پیامبر(ص) آمده است: «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ»؛[1] «و تو دارای اخلاقی بس عظیم هستی.» این آیه شریفه بیانگر آن است که حتی مقام نبوت نیز با اخلاق نیکو عجین شده است.

زندگی امروز ما پر از چالش‌ها و تنش‌هایی است که گاه انسان را از مسیر درست دور می‌کند. اما اگر اخلاق نیکو در رفتارهای روزمره ما جاری باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. تصور کنید در یک روز شلوغ و پرتنش، کسی با لبخند و مهربانی با شما برخورد کند. همین رفتار کوچک می‌تواند حال شما را تغییر دهد. امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرمایند: «حُسنُ الخُلْقِ یَزیدُ فِی الرِّزقِ»؛[2] «اخلاق نیکو روزی را افزایش می‌دهد.» از این سخن به خوبی می توان فهمید که اخلاق تنها یک ارزش معنوی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر جنبه‌های مادی زندگی نیز دارد.

تحقیقات علمی در حوزه روانشناسی نشان داده‌اند که مهربانی و رفتارهای مثبت تأثیر مستقیمی بر سلامت روان افراد دارد. پژوهشی منتشر شده در مجله علمی Positive Psychology نشان داده است که افرادی که رفتارهای مهربانانه و اخلاق‌مدارانه دارند، سطح هورمون‌های شادی‌آور مانند سروتونین در بدنشان بالاتر است.[3] این یافته علمی نشان‌دهنده تطابق آموزه‌های اسلامی با علم روز دنیا است.

روزی مردی بی‌ادبانه به پیامبر اکرم(ص) توهین کرد. یاران پیامبر قصد داشتند او را تنبیه کنند، اما پیامبر با لبخندی آرام فرمودند: «او نمی‌داند.» سپس با مهربانی با او سخن گفتند تا جایی که آن مرد تحت تأثیر قرار گرفت و ایمان آورد. آری! اخلاق نیکو حتی می‌تواند دل‌های سخت را نرم کند. نرمیِ اخلاق، سختیِ سنگ را هم حریر می‌کند...

اخلاق نیکو نه‌تنها پلی به سوی محبوبیت الهی است، بلکه کلید حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و فردی نیز محسوب می‌شود. اگر هر یک از ما تلاش کنیم تا ذره‌ای از این گنجینه ارزشمند را در زندگی خود جاری سازیم، دنیایی پر از صلح و آرامش خواهیم داشت. همان‌گونه که امام صادق(ع) فرموده‌اند: «اَکمَلُ المُؤمِنینَ إیماناً اَحسَنُهُم خُلُقاً»؛[4] «کامل‌ترین مؤمنان از نظر ایمان، خوش‌اخلاق‌ترین آن‌هاست.»

منابع: