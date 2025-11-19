شکاف جدید در اردوگاه راست آمریکا؛ نسل جوان علیه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گفتوگوی اخیر تاکر کارلسون، مجری پرنفوذ جریان راست آمریکا، با نیک فوئنـتِس، فعال جنجالی و چهره شاخص طیف «اول آمریکا»، شکاف عمیقی را در اردوگاه محافظهکاران این کشور آشکار کرده است. در این گفتوگو، فوئنـتِس با انتقاد تند از سیاستهای اسرائیل در غزه و نفوذ لابیهای حامی تلآویو در واشنگتن، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از نسل جوان راستگرا حمایت سنتی از اسرائیل را «هزینهزا و مضر برای منافع داخلی آمریکا» میدانند. کارلسون نیز صهیونیسم مسیحی را «بدعت» توصیف کرد و از فروپاشی گفتمان قدیمی طرفداری بیقید و شرط از اسرائیل سخن گفت.
بهگزارش تحلیلگران، این تغییر رویکرد ادامه روندی است که از دوران دونالد ترامپ آغاز شد؛ دورانی که با شکستن تابوهای سیاسی و بهرهگیری از «اقتصاد توجه»، زمینه ورود انتقاد از اسرائیل به جریان اصلی راست آمریکا فراهم شد.
گنز، تاریخپژوه آمریکایی تأکید میکند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروهای جوان جمهوریخواه تحتتأثیر زیرفرهنگها در فضای آنلاین قرار دارند؛ محیطی که در آن انتقاد رادیکال از اسرائیل و چنین تئوریهایی بهسادگی عادیسازی شده است. به گفته او، تاکر کارلسون اکنون نقشی فراتر از یک مجری رسانهای دارد و تلاش میکند جهتگیری ایدئولوژیک حزب جمهوریخواه را در مسیر «خستگی از اسرائیل» هدایت کند؛ مسیری که محافظهکاران سنتی همچون بن شاپیرو و مارک لوین قادر به مهار آن نیستند.
در همین فضا، نیک فوئنـتِس در اظهاراتی تازه، وضعیت سیاسی آمریکا و جایگاه دونالد ترامپ را نشانهای از «فرسودگی و دلزدگی عمیق جامعه» توصیف کرده است. او با اشاره به جابهجایی دولتها از بوش تا بایدن گفت این تغییرات «هیچ تحول بنیادیای ایجاد نکرده» و چرخه سیاستهای خارجی پرهزینه، فساد ساختاری و ناکارآمدی همچنان ادامه دارد. به گفته فوئنـتِس، جذابیت ترامپ بهعنوان یک چهره «غیرسیستمی» نیز پایان یافته و بسیاری از مشکلات دوران روسایجمهور گذشته در دولت ترامپ تکرار شده است؛ امری که به باور او نارضایتی گستردهای در جامعه آمریکا بهجا گذاشته است.
