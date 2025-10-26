به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک، زهران ممدانی نامزد دموکرات و نخستین مسلمان پیشتاز در تاریخ این کارزار، نسبت به افزایش نگرانکننده موج اسلامهراسی در فضای سیاسی و رسانهای آمریکا هشدار داد. او در یک نشست خبری مقابل مسجدی در منطقه برانکس نیویورک تأکید کرد که هدفش نمایندگی همه شهروندان نیویورک است، نه صرفا دفاع از هویت مسلمانان، اما حملات اخیر نشان داده که تبعیض مذهبی و نژادی همچنان در این شهر زنده است.
ممدانی، اظهارات اسلامستیزانه و نژادپرستانه علیه خود را «بیاساس و خطرناک» خواند و گفت تصور میکرد با تمرکز بر پیام فراگیر کمپین انتخاباتیاش میتواند خود را به عنوان رهبر همه نیویورکیها معرفی کند و افزود: «اشتباه کردم». این سخنان در واکنش به حملات اندرو کومو فرماندار پیشین نیویورک مطرح شد که کنایهوار گفته بود ممدانی از وقوع حمله تروریستی جدید در آمریکا استقبال خواهد کرد. کومو همچنین تصویری جنجالی از ممدانی منتشر کرده بود.
ممدانی همچنین در مناظرات انتخاباتی با اتهامات ضدیهودیت از سوی جریانهای رقیب مواجه شده است؛ ادعاهایی که به مواضع انتقادی او نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به غزه نسبت داده میشود. او این اتهامات را رد کرده و تأکید کرده که تعهد جدی به مقابله با نفرتپراکنی دارد و حملات علیه او به دلیل مسلمان بودنش صورت میگیرد.
وی با اشاره به تجربه تلخ پس از حملات یازده سپتامبر، هشدار داد که «اسلامهراسی در نیویورک دیگر رفتاری غیرقابلقبول تلقی نمیشود» و این روند میتواند برای انسجام اجتماعی خطرناک باشد. ممدانی از هواداران خود قدردانی کرد اما گفت که نگران مسلمانانی است که صدایی برای دفاع از خود ندارند.
انتخابات شهرداری نیویورک روز ۴ نوامبر برگزار میشود و به گفته ناظران، نحوه مواجهه با اسلامهراسی یکی از محورهای مهم این رقابت تاریخی خواهد بود.
