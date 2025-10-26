به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تحلیلی در رسانه‌های مسلمان، گفت‌وگوی اخیر امام «عُمیر ملا» از شهر ناتینگهام بریتانیا با «تامی رابینسون» چهره شناخته‌شده جریان راست افراطی ضداسلام را اقدامی خام و زیانبار توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام عملا به تبلیغات صهیونیستی کمک کرده است.

این گفت‌وگو در حالی انجام شد که رابینسون با حمایت رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده تا عملیات رژیم در غزه را توجیه و تطهیر کند.

در این گزارش یادآوری شده است که رابینسون سابقه توهین به پیامبر اسلام (ص)، قرآن، تحریک به نفرت و حتی زمینه‌سازی برای خشونت علیه مسلمانان در بریتانیا را دارد و در دو سال گذشته بارها شهدای غزه و کودکان فلسطینی را در شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار داده است.

با این حال، امام عُمیر در مصاحبه خود به صراحت رژیم صهیونستی را به رسمیت شناخت و درباره حق فلسطینیان فقط به «امنیت» اشاره کرد؛ مواضعی که به گفته تحلیلگران، دقیقا چارچوب تبلیغاتی صهیونیست‌ها را تأیید می‌کند.

منتقدان می‌گویند این گفت‌وگو نه یک مناظره چالشی، بلکه فرصتی تبلیغاتی برای رابینسون بود؛ تا جایی که او در پایان مصاحبه گفت: «ما به مسلمانانی مثل او نیاز داریم.» ویدئوی این گفت‌وگو تاکنون میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و از سوی حامیان رژیم صهیونیستی و جریان‌های افراطی مورد استقبال قرار گرفته است.

گزارش همچنین به ضعف سواد رسانه‌ای برخی روحانیون مسلمان اشاره کرده و تأکید می‌کند که حوزه‌های دینی باید آموزش‌های دقیق پیرامون اسلام‌هراسی، صهیونیسم و جنگ روایت‌ها را در دستور کار قرار دهند تا سخنان آنان ناخواسته به ابزار مشروعیت‌بخشی به اشغالگری و سرکوب فلسطینیان تبدیل نشود.

