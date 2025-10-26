سقوط پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» امروز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل در جنوب لبنان سقوط کرده است.
این روزنامه در گزارشی اولیه نوشت: یک هواپیمای بدون سرنشین وابسته به ارتش اسرائیل در داخل خاک لبنان سقوط کرده است.
به گفتهی این منبع، نیروی هوایی اسرائیل بلافاصله محل سقوط را بمباران کرده تا از نشت اطلاعات حساس جلوگیری کند.
در همین حال، ارتش اسرائیل پیشتر از ترور یکی از اعضای "نیروی رضوان" وابسته به حزبالله لبنان در جنوب کشور خبر داده بود. تلآویو مدعی شد این عملیات به دلیل تلاش آن فرد برای بازسازی زیرساختهای حزبالله انجام گرفته است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای گفت که این ترور، که شامگاه گذشته به کشته شدن محمد أکرم عربی انجامید، بهدلیل آن بوده که فعالیتهای وی نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان محسوب میشده است.
