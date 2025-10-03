به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل بامداد امروز جمعه اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این رژیم سلسله‌ای از حملات هوایی را علیه اهدافی در جنوب لبنان انجام داده‌اند. به ادعای تل‌آویو، این حملات مراکزی را هدف گرفته که برای مدیریت سامانه آتش و دفاع، حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که در این عملیات وسایل جنگی، ساختمان‌های نظامی و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله تخریب شده‌اند. در همین حال، ویدئوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بخشی از اصابت‌ها، رستوران و تالار عروسی در اطراف شهر نبطیه را نیز درگیر کرده است.

هم‌زمان، ارتش اسرائیل دیشب پنج‌شنبه از ترور سه عضو حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. بر اساس ادعای رسانه‌های اسرائیلی، یکی از شهدا «علی محمد قرعونی» بود که به عنوان نماینده حزب‌الله در منطقه کفرا معرفی شده و گفته می‌شود که وظیفه هماهنگی‌های اقتصادی و نظامی حزب در این منطقه را بر عهده داشته است.

طبق ادعای ارتش اسرائیل، قرعونی با اجاره منازل مسکونی اقدام به ذخیره سلاح و عملیات رصد می‌کرد. همچنین، دو عضو دیگر حزب‌الله با نام‌های «احمد سعد» و «مصطفی رزق» در حمله‌ای دیگر در منطقه کفر رمان شهید شدند. ارتش اسرائیل این دو نفر را مهندسان حزب‌الله معرفی کرد که در بازسازی زیرساخت‌های نظامی در مناطق جبل دوف و الخیام نقش داشته‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، حزب‌الله لبنان واکنشی رسمی به گزارش‌های اسرائیل درباره شهادت نیروهایش نشان نداده است. این جنبش معمولاً با تأخیر یا در مواردی بدون اعلام رسمی درباره چنین اتفاقاتی اطلاع‌رسانی می‌کند.

از اواخر نوامبر سال گذشته تاکنون، درگیری‌های مرزی میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل شدت گرفته و حملات هوایی و پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان تقریباً به‌صورت روزانه ادامه دارد. در همین حال، ارتش اسرائیل همچنان پنج نقطه مرزی در جنوب لبنان را در کنترل خود نگه داشته است. تل‌آویو و واشنگتن خواستار خلع سلاح حزب‌الله شده‌اند، اما این درخواست با مخالفت داخلی در لبنان روبه‌روست.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸