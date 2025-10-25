به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز، شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «زین‌العابدین فطونی»، فرمانده واحد ضد تانک نیروی رضوان حزب‌الله، را در منطقه «جبشیت» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده و ترور کرده است. این ادعا هنوز از سوی مقاومت اسلامی لبنان تأیید یا تکذیب نشده است.

جزئیات ادعای ارتش اسرائیل

بر اساس گزارش رسانه‌های منطقه‌ای، ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده که این عملیات در پاسخ به فعالیت‌های نظامی حزب‌الله در مناطق مرزی صورت گرفته است. «زین‌العابدین فطونی» به عنوان یکی از فرماندهان برجسته واحد ضد تانک نیروی رضوان شناخته می‌شد؛ واحدی که نقش مهمی در مقابله با تحرکات زرهی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان دارد.

واکنش‌ حزب‌الله

تا لحظه تنظیم این خبر، حزب‌الله لبنان یا منابع رسمی مقاومت اسلامی هیچ واکنشی به این ادعا نشان نداده‌اند. در موارد مشابه، حزب‌الله معمولاً پس از بررسی‌های میدانی و تأیید اطلاعات، موضع‌گیری رسمی خود را اعلام می‌کند.

زمینه‌های تنش در جنوب لبنان

در هفته‌های اخیر، تنش‌ها میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی جنوب لبنان افزایش یافته است. حملات هوایی، تبادل آتش توپخانه و عملیات هدفمند از سوی طرفین، فضای امنیتی منطقه را به شدت متأثر کرده است. ارتش اسرائیل بارها مدعی شده که فرماندهان میدانی حزب‌الله را هدف قرار داده، اما صحت این ادعاها همواره محل تردید بوده است.

نیروی رضوان؛ واحد ویژه حزب‌الله

نیروی رضوان، شاخه‌ای نخبه از نیروهای حزب‌الله است که مأموریت‌های ویژه در مناطق مرزی و عملیاتی را برعهده دارد. این نیروها به‌ویژه در مقابله با نفوذ زمینی و عملیات زرهی ارتش اسرائیل نقش کلیدی ایفا می‌کنند و هدف‌گیری فرماندهان آن‌ها می‌تواند بخشی از راهبرد اسرائیل برای تضعیف توان عملیاتی حزب‌الله باشد.

