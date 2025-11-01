به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری حکومت سرپرست افغانستان روز شنبه، ۱۰ آبان، در خبرنامهای اعلام کرد که پس از تشکیل «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین»، نُه شهرک در استانهای مختلف کشور افغانستان به کنترل این گروه درآمده است.
براساس این خبرنامه، شهرکهای ملا ترهخیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در استان بلخ، شهرک شهرنو در میدانوردک، شهرکهای حکیم سنایی و نوآباد در استان غزنی، و شهرکهای حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در استان ننگرهار شامل این فهرست هستند.
به گفته طالبان، این املاک در مجموع بیش از ۵۰ جریب (وحد اندازهگیری دهقانان) زمین را شامل میشوند و براساس آنچه «فیصله شرعی» خوانده شده، به مالکیت حکومت سرپرست افغانستان بازگردانده شدهاند.
وزارت عدلیه این گروه افزوده است که در سراسر کشور، حدود چهار میلیون جریب زمین دیگر نیز از دست «غاصبان» گرفته و دوباره تحت کنترل دولت قرار گرفته است.
با این حال، نبود شفافیت در روند تصمیمگیری و بررسی مالکیتها، نگرانیهایی را درباره امکان سوءاستفاده از این طرح برانگیخته است.
شماری از ناظران و فعالان مدنی هشدار دادهاند که این سیاست میتواند در برخی مناطق، بهویژه در مناطق شیعهنشین و هزارهجات، زمینهساز مصادره زمینها و سلب مالکیت ساکنان محلی شود؛ مسألهای که پیشتر نیز در جریان منازعات قومی و حملات کوچیها به این مناطق تکرار شده است.
تحلیلگران میگویند در نبود نظام قضایی مستقل و شفاف، تصمیمهای یکجانبه با عنوان «فیصله شرعی» میتواند باعث تشدید تنشهای قومی و مذهبی در افغانستان شود.
