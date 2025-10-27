به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته گروهان حریدیها موسوم به تومر را در تیپ جفعاتی منحل کند.
بر اساس این گزارش، انحلال گروهان مذکور بعد از شکست در جذب گسترده جوانان حریدی در ارتش رژیم صهیونیستی صورت میگیرد.
روزنامه عبری زبان هاآرتص پیشتر به نقل از منابع نظامی در رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزاران نظامی صهیونیست از زمان آغاز جنگ علیه غزه از ارتش خارج شدهاند.
یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که تعداد این نظامیان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانهها اعلام میشود.
همچنین چندی قبل گزارش شده بود که دست کم هشت تن از یهودیان حریدی فراری از ارتش در فرودگاه بن گوریون بازداشت شدند.
