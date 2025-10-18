  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

رئیس هیئت امنای مسجد شهر بزانسون: فرانسه خانه مشترک همه ماست

۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۳
کد خبر: 1739816
رئیس هیئت امنای مسجد شهر بزانسون: فرانسه خانه مشترک همه ماست

عبدالرزاق بوتوتا، رئیس هیئت امنای مسجد السنه در فرانسه، با دعوت مردم کشور به احترام متقابل، خواستار نقش فعال مسلمانان محلی در جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان شهر بزانسون فرانسه با تأکید بر گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز، تلاش دارند نقش فعالی در جامعه ایفا کنند. مسجد «السنّه» یکی از قدیمی‌ترین مساجد این شهر است که در دهه ۱۹۶۰ و هم‌زمان با نخستین موج‌های مهاجرت مغربی‌ها تأسیس شد. این مسجد با مناره سفید بلندش، به‌طور کامل از محل کمک‌های مالی نمازگزاران اداره می‌شود و استقلال مالی خود را حفظ کرده است.

هر جمعه حدود ۳۰۰ نمازگزار در این مسجد حضور می‌یابند و در ماه رمضان این تعداد به ۶۰۰ نفر می‌رسد. امام‌ جماعت مسجد، فؤاد فهیمه، شش سال است که امامت را برعهده دارد و خطبه‌های خود را به‌طور منظم به زبان فرانسوی ایراد می‌کند. او کارمند انجمن دینی السنّه است و تحصیلات دانشگاهی‌اش را برای تطبیق با مقررات جدید مربوط به فعالیت دینی مسلمانان در فرانسه ادامه می‌دهد.

عبدالرزاق بوتوتا، رئیس هیئت امنای مسجد، گفت‌وگو با مقامات دولتی و محلی را امری حیاتی دانست و اظهار داشت پس از تأسیس مجمع اسلامی فرانسه (FORIF)، تعاملات با دولت و نهادهای محلی شفاف‌تر شده است.

وی در پایان، با دعوت از اهالی فرانسه به احترام متقابل، اظهار داشت: ما همگی در یک جامعه مشترک زندگی می‌کنیم و کشور ما فرانسه است؛ مسلمانان نیز مانند سایرین شهروندان این کشورند؛ فرانسه با گفت‌وگو و آرامش است که پیش خواهد رفت.

.....

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha