رئیس هیئت امنای مسجد شهر بزانسون: فرانسه خانه مشترک همه ماست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان شهر بزانسون فرانسه با تأکید بر گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز، تلاش دارند نقش فعالی در جامعه ایفا کنند. مسجد «السنّه» یکی از قدیمیترین مساجد این شهر است که در دهه ۱۹۶۰ و همزمان با نخستین موجهای مهاجرت مغربیها تأسیس شد. این مسجد با مناره سفید بلندش، بهطور کامل از محل کمکهای مالی نمازگزاران اداره میشود و استقلال مالی خود را حفظ کرده است.
هر جمعه حدود ۳۰۰ نمازگزار در این مسجد حضور مییابند و در ماه رمضان این تعداد به ۶۰۰ نفر میرسد. امام جماعت مسجد، فؤاد فهیمه، شش سال است که امامت را برعهده دارد و خطبههای خود را بهطور منظم به زبان فرانسوی ایراد میکند. او کارمند انجمن دینی السنّه است و تحصیلات دانشگاهیاش را برای تطبیق با مقررات جدید مربوط به فعالیت دینی مسلمانان در فرانسه ادامه میدهد.
عبدالرزاق بوتوتا، رئیس هیئت امنای مسجد، گفتوگو با مقامات دولتی و محلی را امری حیاتی دانست و اظهار داشت پس از تأسیس مجمع اسلامی فرانسه (FORIF)، تعاملات با دولت و نهادهای محلی شفافتر شده است.
وی در پایان، با دعوت از اهالی فرانسه به احترام متقابل، اظهار داشت: ما همگی در یک جامعه مشترک زندگی میکنیم و کشور ما فرانسه است؛ مسلمانان نیز مانند سایرین شهروندان این کشورند؛ فرانسه با گفتوگو و آرامش است که پیش خواهد رفت.
