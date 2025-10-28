یمن قواعد کنترل دریایی را بازتعریف و آمریکا را در تنگنای مالی و نظامی قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ علی ابی رعد، کارشناس نظامی و راهبردی، اعلام کرد که درگیری اخیر میان نیروهای یمنی و نیروی دریایی ایالات متحده در دریای سرخ، ضعف‌های بنیادی و محدودیت‌های واقعی قدرت دریایی آمریکا را برملا کرده است؛ هرچند این کشور بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد.

به گفته وی، عملیات‌های نیروهای یمنی، اعتماد واشنگتن به توان کنترل بر گذرگاه‌های راهبردی دریایی را متزلزل کرده و نشان داده است که تسلط مطلق آمریکا بر آبراه‌های بین‌المللی دیگر وجود ندارد.

ابی رعد با اشاره به اینکه ناوگان دریایی آمریکا شامل ۱۱ ناو هواپیمابر و بیش از ۴۸۰ شناور نظامی است، افزود: با وجود بهره‌مندی از سامانه‌های مدرن دفاعی مانند ایجیس و به‌روزرسانی تجهیزات از دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی، این ناوگان در برابر پهپادها و موشک‌های کروز یمنی ناتوان مانده است.

