به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش انصارالله یمن در پیامی خطاب به گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، اعلام کرد که حملات خود به اسرائیل و کشتیهای عبوری از دریای سرخ را متوقف کرده است. این پیام در حالی منتشر شده که آتشبس شکنندهای در نوار غزه برقرار است.
این پیام که شامگاه دوشنبه منتشر شد، واضحترین نشانه تاکنون از توقف حملات جنبش انصارالله به شمار میرود. در متن پیام آمده است که این جنبش تحولات منطقه را با دقت دنبال میکند و هشدار داده است: «اگر دشمن حملات خود به غزه را از سر بگیرد، ما نیز عملیاتهای نظامی خود را از سر خواهیم گرفت»، از جمله اعمال ممنوعیت بر کشتیرانی اسرائیلی در دریای سرخ و دریای عرب.
گفتنی است جنبش انصارالله یمن در جریان جنگ اخیر میان اسرائیل و حماس، با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و کشتیهای تجاری، توجه جهانی را به خود جلب کرد. آنها هدف از این حملات را فشار بر اسرائیل برای توقف جنگ عنوان کرده بودند.
از زمان آغاز آتشبس در ۱۰ اکتبر گذشته، این گروه مسئولیت هیچ حمله جدیدی را برعهده نگرفته است. حملات پیشین انصارالله یمن به کشتیها منجر به کشتهشدن دستکم ۹ ملوان و غرقشدن چهار کشتی شد و موجب اختلال در مسیرهای تجاری دریای سرخ شد؛ مسیری که پیش از جنگ، سالانه کالاهایی به ارزش حدود یک تریلیون دلار از آن عبور میکرد.
آخرین حمله ثبتشده از سوی انصارالله مربوط به ۲۹ سپتامبر بود که طی آن، کشتی باری «مینرفاگراخت» با پرچم هلند هدف قرار گرفت و منجر به کشتهشدن یکی از خدمه و زخمیشدن فردی دیگر شد.
