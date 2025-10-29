افزایش حضور نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه ترکیه‌ای دیلی صباح در گزارشی به نقل از منابع محلی اعلام کرد که ارتش آمریکا نیروها و تجهیزات بیشتری را در پایگاه‌های خود در شمال شرق سوریه مستقر کرده است؛ منطقه‌ای که تحت کنترل یگان‌های مدافع خلق کُرد قرار دارد.

در هفته گذشته، هواپیماهای باری آمریکایی اقدام به انتقال نیرو و تجهیزات جدید به پایگاه‌هایی در استان حسکه کردند، در ۲۴ و ۲۷ اکتبر، سه هواپیمای نظامی در پایگاه رمیلان فرود آمدند که حامل سامانه‌های ارتباطی، پهپادها، تجهیزات فنی و ابزارهای نقشه‌برداری ماهواره‌ای بودند و کاروانی لجستیکی متشکل از ۲۷ خودرو از طریق گذرگاه الولید در مرز عراق وارد سوریه شد و به پایگاه کسَرک، یکی از مراکز اصلی نظامی آمریکا در حسکه، رسید.

تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، در بیانیه‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه از هشت پایگاه به پنج، سپس سه و در نهایت به یک پایگاه کاهش خواهد یافت اما تحرکات اخیر نشان‌دهنده افزایش حضور نظامی و تناقض با وعده‌های رسمی واشنگتن است.

طبق گزارش دیلی صباح، آنکارا انتظار داشت که یگان‌های مدافع خلق طبق توافق مارس ۲۰۲۵ با دمشق، تا پایان سال در ارتش جدید سوریه ادغام شوند ولی این نیروها همچنان وابستگی خود به ایالات متحده را حفظ کرده‌اند و از اجرای توافق با دمشق خودداری می‌کنند.

