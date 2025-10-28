اعضای مسلمان پارلمان بریتانیا بازداشت خبرنگار حامی فلسطین توسط واشنگتن را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایوب خان، عدنان حسین، شوکت آدم، اقبال محمد، چهار نماینده مستقل پارلمان بریتانیا که از اعضای مسلمان مجلس عوام هستند به همراه جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، نامه‌ای را امضا کرده و بازداشت و توقیف خبرنگار و تحلیلگر سیاسی سامی حمدی، با اتهام انتقاد از نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه، توسط آمریکا، را محکوم کردند. آنان نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت این شهروند بریتانیایی در حین سفر کاری و تور سخنرانی در ایالات متحده ابراز کردند.

طبق نامه، سامی حمدی برای شرکت در برنامه‌های عمومی به آمریکا سفر کرده بود که در همین مدت ویزای او لغو و توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در فرودگاه بین‌المللی سان‌فرانسیسکو بازداشت شد. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که هرگونه استفاده از سازوکارهای مهاجرت یا امنیت ملی برای مجازات افرادی که صرفاً حق آزادی بیان خود را اعمال می‌کنند، محکوم است.

نمایندگان خواستار اقدام فوری دولت بریتانیا برای دسترسی کنسولی رسمی به حمدی و اطمینان از مراقبت و وضعیت رفاهی او شدند. همچنین از دولت خواسته شده است تا از مقامات آمریکایی برای ارائه توضیح کامل و شفاف در خصوص دلایل بازداشت و لغو ویزا پرس‌وجو کند و تضمین کند که حمدی بدون تأخیر و به‌طور ایمن به خانواده‌اش بازگردد.

نامه همچنین بر ضرورت حمایت دولت از حق آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی مشروع تأکید کرده و از دولت خواسته شده است تمام اقدامات لازم را برای تضمین امنیت و بازگشت فوری سامی حمدی به خانه و خانواده‌اش انجام دهد.

گفتنی است در انتخابات عمومی ژوئیه ۲۰۲۴، رکورد ۲۵ نماینده مسلمان به مجلس عوام راه یافتند که از این تعداد، ۱۸ نفر از حزب کارگر، ۴ نفر مستقل و ۲ نفر از حزب محافظه‌کار بودند. این افزایش نمایندگان مسلمان، نشان‌دهنده رشد مشارکت سیاسی اقلیت‌های مذهبی در بریتانیا است.

