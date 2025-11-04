به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده روزنامهنگار مسلمان بریتانیایی، سامی حمدی، اعلام کردند که وی در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا با وضعیت اضطراری جسمی روبهروست و خواستار مداخله فوری دولت بریتانیا برای آزادی او شدند.
بر اساس بیانیه خانواده، حمدی در تماس تلفنی با همسرش «سمیه» گفته است که از درد شدید در سمت چپ بدن خود رنج میبرد و نیاز فوری به مراقبت پزشکی دارد. خانواده او معتقدند که این روزنامهنگار، که به دلیل مواضع صریح خود در حمایت از مردم فلسطین شناخته میشود، بهخاطر انتقاد از رژیم صهیونیستی مورد انتقام سیاسی دولت آمریکا قرار گرفته است.
سامی حمدی هفته گذشته در فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره مهاجرت در ایالت کالیفرنیا منتقل شد. همسر او میگوید حمدی در معرض محرومیت غذایی قرار دارد و در انتظار برگزاری جلسه استماع مهاجرت در ۱۰ نوامبر است. در همین حال، یک دادگاه فدرال آمریکا اذعان کرده است که وکلای حمدی «سؤالات جدی» درباره قانونی بودن بازداشت او و احتمال انتقامگیری بهدلیل بیان دیدگاههای سیاسیاش مطرح کردهاند.
این روزنامهنگار مسلمان که از اعضای اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیاست، چهرهای شناختهشده در رسانههای بینالمللی از جمله BBC و Sky News به شمار میرود و تحلیلهای او درباره تحولات خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا دنبالکنندگان فراوانی دارد. حمدی در ماههای اخیر با انتشار ویدیوهایی انتقادی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نقش دولت آمریکا در حمایت از آن، مورد حمله جریانهای اسلامستیز و صهیونیستی در فضای مجازی قرار گرفته بود.
