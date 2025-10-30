به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رشیده طلیب، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، و از چهره‌های شاخص زنان عرب در سیاست ایالات متحده، بازداشت سامی حمدی، خبرنگار بریتانیایی، را یک «حمله شرم‌آور به آزادی بیان» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد.

این مقام آمریکایی با انتقاد شدید از مقامات مسئول، تأکید کرده است که چنین اقداماتی علیه خبرنگاران و فعالان سیاسی، تهدیدی جدی برای حقوق مدنی و آزادی رسانه‌ها در آمریکا محسوب می‌شود و بر لزوم حمایت از افرادی که به دفاع از حقیقت و عدالت می‌پردازند، تأکید کرد.

گفتنی است سه روز پیش، واشنگتن خبرنگار سامی حمدی را به‌دلیل انتقاد از نسل‌کشی غزه در فرودگاه بین‌المللی سان‌فرانسیسکو بازداشت کرد که با موجی از واکنش‌ها مواجه شد.

طلیب همچنین دیروز در جریان شرکت در رویدادی که توسط «انجمن کنترل تسلیحات آمریکا» برگزار شد، با اشاره به وضعیت ونزوئلا گفت: هیچکس نباید قدرتی را که رئیس جمهور فعلی دارد، داشته باشد، به خصوص که او جنگی را با هدف تغییر رژیم در ونزوئلا برنامه ریزی می‌کند.

.............

پایان پیام