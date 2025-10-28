گزارش یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از محدودیت بر زنان تا تغییر مذهب شیعیان اسماعیلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، امروز (سه‌شنبه ۶ آبان) گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سه ماه گذشته ارائه داد و از ادامه نقض حقوق بشر دراین کشور پرده برداشت.

این گزارش که با همکاری نهادهای حقوق بشری و بر اساس داده‌های میدانی از سراسر کشور افغانستان تهیه شده، محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط گروه طالبان را عامل اصلی محرومیت زنان از آموزش، کار و آزادی‌های فردی معرفی می‌کند.

طبق گزارش یوناما، بین ۱۶ تا ۱۹ ژوئیه مأموران پلیس و امر به‌ معروف و نهی از منکر طالبان به اتهام نقض دستورات حجاب، ۶۰ زن و دختر را تنها در کابل بازداشت کردند.

همین نهاد در گزارشی دیگر گفته بود از زمان تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، بیش از ۱.۱ میلیون دختر از حق تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند. همچنین، بیش از ۱۰۰ هزار زن کارمند دولتی از کار اخراج شده‌اند یا به دلیل قوانین سخت‌گیرانه، از حضور در محل کار منع شده‌اند.

یوناما در گزارش سه ماهه اخیر می‌گوید که در این مدت ۴۵۱ مورد بازداشت خودسرانه و ۴۴ مورد بدرفتاری با زنان و مردان توسط مأموران امر به‌ معروف و نهی از منکر طالبان را مستند کرده است.

در گزارش این موارد بازداشت و بدرفتاری عمدتا مربوط به اصلاح ریش، مدل موی غربی، گوش‌دادن و نواختن موسیقی و اتهامات مربوط به عدم رعایت دستورات حجاب می‌شود.

یوناما همچنین گفته است که بین ۱۵ و ۱۹ سپتامبر، مأموران امر به‌ معروف و نهی از منکر طالبان در شهرک جبرئیل هرات که منطقه شیعه‌نشین این شهر است، ایست بازرسی ایجاد کردند و به زنان دستور می‌دادند که چادر بپوشند.

در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در برخی از شهرستان‌های استان بدخشان بر پیروان مذهب شیعه اسماعیلیه فشار می‌آورند تا به مذهب حنفی رو آورند.

براساس این گزارش، در شهرستان نسی بدخشان، دارا بودن مذهب حنفی شرط دریافت کمک‌های اجتماعی تعیین شده است.

