بازدید بیش از ۳۰۰ نفر از مسجد مرکزی تاونتون انگلیس به‌ مناسبت ایام درهای باز مساجد + تصاویر

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶
مردم شهر تاونتون انگلیس با حضور در مسجد مرکزی این شهر، استقبال گرمی از رویداد درهای باز مساجد نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۳۰۰ نفر از جامعۀ محلی تاونتون انگلیس به مناسبت ایام درهای باز مساجد در این کشور از  مسجد مرکزی و مرکز اسلامی شهر بازدید و با مسلمانان محلی دیدار و گفت‌گو کردند. برنامه‌هایی چون آموزش فرهنگ و آداب اسلامی، نمایش آثار خوشنویسی و تمرین برخی از آن‌ها و برنامه‌های سرگرمی کودکان برای بازدیدکنندگان ارائه شد.

یکی از برگزارکنندگان رویداد و نماینده مسجد مرکزی تانتون گفت: ایده برگزاری این ایام از چالش‌های بسیاری از اماکن مذهبی بود. ما دو انتخاب داشتیم: یا دیوارهایمان را بلندتر کنیم، یا درها را بازتر بگشاییم و دیگران را به داخل دعوت کنیم! ما دومی را برگزیدیم و در مقابل، با موجی از محبت، صمیمیت و حمایت روبه‌رو شدیم که عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار داد.

گفتنی است در این مراسم چهره‌های سرشناسی همچون مارتین استراوس، شهردار تانتون و گیدئون آموس، نماینده پارلمان بریتانیا حضور داشتند.

این رویداد بازتاب مثبتی در جامعه شهر تاونتون داشت و بسیاری از حاضران از فضای صمیمی و مراسمات آن استقبال کردند. در همین راستا، هلال ثافادر، رئیس هیئت امنای مسجد، گفت: حضور مردم امروز واقعاً فراتر از انتظار ما بود. بیش از ۳۰۰ نفر از اقوام، ادیان و پیشینه‌های مختلف از مسجد بازدید کردند و این فرصت را فراهم ساختند تا در زمانی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد، ارتباط‌های ارزشمندی برقرار کنیم.

