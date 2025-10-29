حملات سنگین رژیم صهیونیستی به غزه/ حماس: نقض آشکار توافق است/ ترامپ: نیست!

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - حماس در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه، این حملات هوایی را «جنایتکارانه» و «نقض آشکار توافق آتشبس» دانست؛ توافقی که در شرم الشیخ با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امضا شده است.
در این بیانیه آمده است: این حمله تروریستی ادامه نقضهای صورت گرفته در روزهای گذشته است که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی شد و همچنین بسته بودن گذرگاه رفح را در بر میگیرد. این موارد، اصرار بر نقض مفاد توافق و تلاش برای شکست آن را تأیید میکند.
حماس از میانجیگران ضامن توافق خواست تا بلافاصله برای اعمال فشار بر اشغالگران، مهار تشدید تنش وحشیانه علیه غیر نظامیان در نوار غزه و نیز توقف نقضهای جدی توافق آتشبس و وادار کردن آن به پایبندی به تمام مفاد آن، اقدام کنند.
در عین حال رویترز به نقل از ترامپ گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا در واکنش به حملات اسرائیل به غزه گفته است: اگر حماس درست رفتار نکند، نابود خواهد شد.
ترامپ با بیان اینکه اسرائیل حق انتقام دارد افزود: حماس بخش کوچکی از توافق خاورمیانه است و حملات هوایی اسرائیل به غزه آتشبس را تضعیف نخواهد کرد و نقض آتشبس نیست!
