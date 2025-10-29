شهادت ۱۰۴ فلسطینی در حملات اسرائیل از شب گذشته تاکنون

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت نوار غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی و توپخانهای اسرائیل از شب گذشته تا کنون، ۱۰۴ نفر شهید شدهاند که در میان آنان ۴۶ کودک و ۲۰ زن دیده میشوند. همچنین ۲۵۳ نفر زخمی شدهاند که شامل ۷۸ کودک و ۸۴ زن هستند.
از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، مجموع شهدا به ۲۱۱ نفر و تعداد مجروحان به ۵۹۷ نفر رسیده است. از سوی دیگر، تاکنون ۴۸۲ پیکر شهدا از زیر آوارها بیرون کشیده شدهاند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، از آغاز حملات اسرائیل تاکنون، ۶۸٬۶۴۳ نفر شهید و ۱۷۰٬۶۵۵ نفر زخمی شدهاند.
