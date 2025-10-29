  1. صفحه اصلی
قتل عام هولناک ۱۸ نفر از اعضای یک خانواده در غزه + عکس و ویدیو

۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷
تصویری از شام و یحیی امین ابودلال، دوقلوهای فلسطینی این خانواده نیز در فضای رسانه‌ای فلسطین منتشر شده است که در حملات بامداد امروز رژیم اشغالگر صهیونیستی به اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صهیونیست ها در جنایتی جدید که صبح امروز رخ داد، منزل خانواده أبو دلال در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند که در پی این جنایت فجیع ۱۸ نفر از اعضای این خانواده به شهادت رسیدند.

در این حمله ساختمان این خانه با خاک یکسان شد.

منابع پزشکی در نوار غزه بامداد چهارشنبه گزارش دادند که درپی نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، شمار شهدای حملات هوایی به نوار غزه (شمال و جنوب) به بیش از ۶۰ نفر رسیده است.

منابع بیمارستانی شهر غزه اعلام کردند که شمار قابل توجه شهدا زنان و کودکان هستند که در حمله اسرائیل به منازل مسکونی این منطقه به شهادت رسیده‌اند.

