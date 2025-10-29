به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای رسمی، به اسرائیل هشدار داد که ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، عواقب جدی به دنبال خواهد داشت.

این بیانیه، اسرائیل را «تهدید صلح منطقه‌ای» خوانده و بر حمایت صنعا از مقاومت لبنان و فلسطین تأکید کرد.

چند روز پیش نیز رهبر انصارالله یمن گفت: ما در حمایت از حزب‌الله تردید نخواهیم کرد و لحظه‌ای از یاری مقاومت و حزب‌الله باز نمی‌ایستیم.

در حالی که حملات تنش‌زای اسرائیل، خطر احیای جنگ گسترده را افزایش داده، سازمان ملل متحد، اسرائیل را به بیش از ۲۰۰۰ نقض آتش‌بس از نوامبر ۲۰۲۴ متهم کرده و خواستار تحقیق فوری شده است.

