به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر روحالله شاکری، ریاست دانشگاه معارف اسلامی و دبیر علمی همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیتالله العظمی خامنهای»، امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه معارف اسلامی شهر مقدس قم سخنرانی کرد. وی در این همایش، با تأکید بر قرآنبنیاد بودن سیره مدیریت رهبری معظم انقلاب، هدف این گردهمایی علمی را تبیین الگوی نوین حکمرانی دینی و انقلابی برشمرد که ترکیبی از نظام ولایی و مردمسالاری است و مسیر را برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) فراهم میسازد. دبیرخانه همایش گزارش داد که در این مدت، حدود ۴۰۰ اثر علمی به دبیرخانه واصل شده و این آثار در ۶ مجلد تخصصی به چاپ خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر شاکری اظهار داشت که انقلاب اسلامی زمینهساز تحولات فراوانی در داخل و خارج کشور شده و امروز در دهه پنجم انقلاب این تحولات مشاهده میشود. وی تأکید کرد که دانشگاه معارف اسلامی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی، شایسته است در موضوعاتی که ضرورت تبیین دارند، ورود کند. بر این اساس، پس از همایش موفق سال گذشته پیرامون اندیشههای قرآنی مقام معظم رهبری، سلسله همایشهای مورد نیاز جامعه علمی، نخبگان و مدیران با محوریت تربیت اساتید تراز در معارف اسلامی آغاز گردید. در نتیجه، نخستین همایش با تمرکز بر مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره حضرت آیتالله العظمی خامنهای برگزار شد.
چهار هدف بنیادی همایش ملی مدیریت تراز
دبیر علمی همایش، چهار هدف اصلی را برای برگزاری این همایش برشمرد:
۱. تبیین اندیشه و سیره مدیریتی رهبر معظم انقلاب:
مدیریت معظم له بر مبانی قرآنی استوار است و متأسفانه ما از این نعمت عظمی و ابعاد مدیریتی ایشان غفلت کردهایم. کلیدواژههای پرتکرار در بیانات معظم له، متدین بودن و دینمدار بودن است و اگر تدین در کنار انقلابیگری و کارآمدی قرار گیرد، کشور از سختترین بحرانها عبور خواهد کرد.
۲. ایجاد همگرایی و انسجام فراجناحی:
دغدغه رهبری آن است که همه جریانهای دلبسته به نظام، تلاش کنند بر اساس مؤلفههای انقلاب حرکت کنند تا یک نقطه مشترک در تحقق اهداف بلند انقلاب پیدا شود.
۳. تحقق بیانیه گام دوم انقلاب:
این بیانیه که جزو غفلتهای این سالهاست، میتواند عرصههای موفق را توسعه دهد و نقاط ضعف را جبران کند.
۴. ارائه الگوی نوین حکمرانی دینی و انقلابی:
این الگو ارکان متعددی دارد، از جمله ارائه الگوی حکمرانی ترکیبی بین نظام ولایی و مردمسالاری دینی، و نیز رهبری تمدنساز.
ویژگیهای الگوی حکمرانی تراز انقلاب
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر شاکری در تبیین الگوی مدیریتی مطلوب، به ویژگیهای عملی این تراز مدیریتی اشاره کرد:
- رهبری تمدنساز:
هدف انقلاب، زمینهسازی و بسترسازی برای رسیدن به دولت عظمای حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) است.
- عملکرد فعالانه:
مدیریت تراز انقلاب اسلامی همواره باید فعالانه و رو به جلو باشد، آینده را مثبت ببیند و در برابر مستبدان و مستکبران ترسی نداشته باشد.
- مدیریت بحران ولایی:
مدیریت مقام معظم رهبری در عرصههای مختلف، به ویژه حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه، با ولایت و رهبری به ثمر رسید و عزتآفرین بود.
- خوداتکایی و مدیریت علمی:
در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، مقام معظم رهبری بر خوداتکایی، اعتماد به نفس و توجه به ظرفیتهای داخلی تأکید دارند. توسعه جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم در این سالها، از شاخصهای مدیریت علمی معظم له است.
گزارش دبیرخانه همایش و روند مشارکت علمی
رئیس دانشگاه معارف اسلامی گزارش داد که همایش در دیماه ۱۴۰۳ رونمایی شد و در این مدت، ۲۵ نشست پیشنشست تخصصی در مراکز حوزوی و دانشگاهی (از جمله دانشگاه تهران، حوزه علمی قم و مشهد) با همکاری ۳۰ مرکز برگزار شد.
نتایج این همایش علمی به شرح زیر است:
- آثار واصله:
قریب به ۴۰۰ اثر علمی شامل ۳۱ مقاله و ۹۰ چکیده به دبیرخانه رسید.
- منشأ مقالات:
۲۴۶ مقاله از دانشگاههای دولتی، ۶۳ مقاله از دانشگاه آزاد، ۲۳ مقاله از دانشگاه فرهنگیان، ۱۰ مقاله از پیام نور و مابقی از حوزههای علمیه و مراکز دیگر ارسال شد.
- انتشار آثار:
۲۶۵ چکیده مقالات در قالب یک مجلد سهزبانه (فارسی، انگلیسی و عربی) منتشر شده تا در اختیار مخاطبین بینالمللی قرار گیرد.
- مجلات تخصصی:
بیش از ۱۵۰ مقاله برتر در ۶ مجلد رونمایی خواهند شد.
- پایاننامههای کاربردی:
قریب به ۲۹ رساله دکتری و ۳۳ پایاننامه ارشد در حوزه اندیشههای مدیریت و انقلاب اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی دفاع شده یا در حال تدوین هستند که نشاندهنده رویکرد کاربردی همایشهاست.
بررسی سیره مدیران تراز معاصر در کمیسیونهای تخصصی
دکتر شاکری در پایان سخنان خود اعلام کرد که مجموعه کارهای همایش در دو حوزه اصلی بود: تبیین اندیشهها و سیره مقام معظم رهبری، و معرفی مدیران تراز انقلاب. وی تأکید کرد که در این همایش، تلاش شده است مدیران تراز معاصر به نسل جدید معرفی شوند
دبیر علمی همایش از همه حاضران دعوت کرد تا در ۶ کمیسیون تخصصی که برگزار میشود، شرکت کنند.
