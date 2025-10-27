  1. صفحه اصلی
برگزاری همایش ملی مدیریت تراز انقلاب اسلامی/ بررسی سیره عملی رهبر انقلاب، الگویی قدرتمند برای مدیریت تراز است

۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۹
رئیس دانشگاه معارف اسلامی با تشریح اهداف همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، جایگاه رهبری در تحولات بین‌المللی را محوری دانست. این همایش با ۳۰ مرکز همکاری‌کننده و ۶ نشست تخصصی در چهارشنبه هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام دکتر روح‌الله شاکری زواردهی، ریاست دانشگاه معارف اسلامی قم، امروز، دوشنبه پنجم مهرماه ، در نشست خبری نخستین همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه ، به تشریح اهداف و جزئیات این همایش پرداخت. رئیس این دانشگاه، بررسی اندیشه‌ها و سیره رهبران انقلاب را عاملی برای تعریف هویت انقلاب و حفظ آن از آسیب‌ها و چالش‌ها دانست . وی یادآور شد که مطالعه اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) چه در حوزه‌های نظری و چه در عرصه عملی، می‌تواند در حفظ «مدیریت تراز انقلاب» یاری‌بخش باشد .

به گزارش خبرنگار ابنا، برگزاری این همایش در پی رسالت دانشگاه معارف اسلامی و پس از برگزاری کنگره بین‌المللی «اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری» در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، و با هدف بازخوانی اندیشه‌های رهبری در زمینه مدیریت و انقلاب اسلامی صورت گرفت. دانشگاه معارف با در اختیار داشتن دو گروه کلیدی «مدیریت سازمان‌ها با رویکرد اسلامی» و «انقلاب اسلامی»، به دنبال تربیت مدرسان و مدیران تراز انقلاب است .

اهداف محوری همایش: از الگوی نوین مدیریت تا بیانیه گام دوم

رئیس دانشگاه معارف اسلامی سه هدف کلیدی همایش را برشمرد:
۱. ارائه الگوی نوین مدیریت تراز :
هدف اصلی ارائه الگویی نوین در عرصه مدیریت تراز بر اساس اندیشه و سیره مقام معظم رهبری است .
۲. توجه به جریان‌های دلبسته انقلاب :
توجه دادن به جریان‌های سیاسی دلبسته انقلاب اسلامی، صرف‌نظر از تقسیم‌بندی‌های مرسوم، تا با توجه به مدیریت تراز بتوان به تهدیدها پاسخ داد و آن‌ها را به فرصت تبدیل کرد .
۳. حفظ بیانیه گام دوم :
توجه دادن به اندیشمندان و مدیران و مسئولان کشور جهت فراموش نشدن بیانیه گام دوم انقلاب؛ بیانیه‌ای که بر جبران ضعف‌ها و حفظ و تقویت نقاط قوت تأکید دارد .

دکتر شاکری زواردهی، نگاه جامع و همه‌جانبه به مسائل داخلی و بین‌المللی، عقلانیت انقلابی (نه هرج‌ومرج) ، مردمی بودن، توجه به نخبگان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی را از محورهای اساسی همایش برشمرد . وی تأکید کرد که در ایده جمهوری اسلامی (ایده امام راحل)، باید ضمن حفظ حضور حداکثری مردم، اندیشه‌ها و اهداف انقلاب نیز مدنظر قرار گیرد .

سیره عملی رهبری، الگوی قدرتمند مدیریتی

رئیس دانشگاه معارف، سیره عملی مقام معظم رهبری را «یک الگوی مدیریتی بسیار قدرتمند» معرفی کرد و مدیریت تراز انقلاب اسلامی را عامل پیروزی در عرصه‌های بحرانی دانست. وی اشاره کرد که پیروزی در جنگ هشت‌ساله در برابر غرب و شرق، با دست خالی و به پشتوانه اعتقاد راسخ به انقلاب و توانمندی‌های مردم صورت گرفت. این مدیریت انقلابی توانست بحران را از کشور دور کند و اشغالگران را از سرزمین ایران بیرون براند . همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار نقش کلیدی مردم، نقش رهبری جدی بود؛ به‌طوری‌که پس از ترور فرماندهان، جایگزینی آن‌ها و پاسخگویی به دشمن در عرض چند ساعت انجام شد .

مدل‌های مدیریتی و برگزاری نشست‌های تخصصی

همایش روز چهارشنبه، هفتم آبان‌ماه، در سالن شهید سلیمانی دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار خواهد شد . در طول ۹ ماه گذشته، قریب ۲۵ نشست علمی در مراکز حوزوی و دانشگاهی سراسر کشور (از تهران تا خراسان جنوبی) برگزار شده است .

در این همایش، صبح به افتتاحیه و ارائه مقالات برتر اختصاص دارد و عصر شش نشست تخصصی (پنل) به‌شرح زیر برگزار می‌شود :

۱. حکمرانی، مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی در تراز انقلاب اسلامی.
۲. مدیریت رفتاری، اخلاقی و تربیتی در تراز انقلاب اسلامی.
۳. مدیریت رسانه و ارتباطات فرهنگی در تراز انقلاب اسلامی.
۴. مدیریت بین‌الملل و سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی.
۵. مدیریت تراز تمدن اسلامی، الگوهای مدیریتی و اُسوه‌ها در تراز انقلاب اسلامی (ویژه بررسی مقالات مربوط به سه شهید محوری) .

۴۰۰ اثر علمی و رونمایی از ۶ مجلد

رئیس دانشگاه معارف اسلامی آمار آثار رسیده به دبیرخانه را نزدیک به ۴۰۰ اثر اعلام کرد که شامل ۳۱۰ مقاله و ۹۰ چکیده است . در مجموع، ۱۵۰ اثر پذیرفته شده‌اند که در روز همایش از مجموع آثار چاپ‌شده رونمایی خواهد شد .

آثار چاپی که رونمایی می‌شوند:

  • کتاب چکیده مقالات: شامل بیش از ۲۵۰ چکیده که به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می‌شود .

  • مجموعه آثار (مقالات کامل): این مجموعه به زبان فارسی و در شش مجلد آماده شده است .

  • ویژگی‌های مدیریت رهبری از نگاه اندیشمندان: این کتاب شامل مصاحبه‌هایی با صاحبان فکر و اندیشه در حوزه و دانشگاه پیرامون ویژگی‌های مدیریت رهبری است .

برنامه‌های آتی و کاربردی‌سازی نتایج

در پاسخ به دغدغه کاربردی شدن نتایج همایش، رئیس دانشگاه تصریح کرد که یکی از اقدامات، ارسال مجموعه مقالات به مراکز تصمیم‌گیری کشور است . همچنین موضوعات و مسائل به‌دست‌آمده از همایش، به‌عنوان موضوعات کاربردی در رساله‌های دکتری و گروه‌های مدیریتی دانشگاه محل تأمل و پژوهش قرار خواهند گرفت . وی بر این باور است که حوزه نظری اشباع شده و باید به دغدغه‌های جامعه پرداخت .

رئیس دانشگاه معارف اسلامی همچنین آرزو کرد که در دوره‌های آتی بتوان بخش بین‌الملل همایش را فعال‌ کرد و مراکز مدیریتی کشور (قضائیه، اجرایی و تقنینی) را نیز درگیر این مباحث علمی ساخت . وی تأکید کرد که در حال حاضر به‌دلیل محدودیت بودجه و فرصت، امکان دعوت از مهمانان بین‌المللی فراهم نشد .

شخصیت‌هایی که حضورشان در روز چهارشنبه حتمی شده است، عبارت‌اند از : دکتر خسروپناه (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دکتر رستمی (نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) و دکتر فواد ایزدی (استاد تمام دانشگاه تهران).

