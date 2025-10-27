برگزاری همایش ملی مدیریت تراز انقلاب اسلامی/ بررسی سیره عملی رهبر انقلاب، الگویی قدرتمند برای مدیریت تراز است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام دکتر روحالله شاکری زواردهی، ریاست دانشگاه معارف اسلامی قم، امروز، دوشنبه پنجم مهرماه ، در نشست خبری نخستین همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیتالله العظمی خامنهای»، ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه ، به تشریح اهداف و جزئیات این همایش پرداخت. رئیس این دانشگاه، بررسی اندیشهها و سیره رهبران انقلاب را عاملی برای تعریف هویت انقلاب و حفظ آن از آسیبها و چالشها دانست . وی یادآور شد که مطالعه اندیشههای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) چه در حوزههای نظری و چه در عرصه عملی، میتواند در حفظ «مدیریت تراز انقلاب» یاریبخش باشد .
به گزارش خبرنگار ابنا، برگزاری این همایش در پی رسالت دانشگاه معارف اسلامی و پس از برگزاری کنگره بینالمللی «اندیشههای قرآنی مقام معظم رهبری» در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، و با هدف بازخوانی اندیشههای رهبری در زمینه مدیریت و انقلاب اسلامی صورت گرفت. دانشگاه معارف با در اختیار داشتن دو گروه کلیدی «مدیریت سازمانها با رویکرد اسلامی» و «انقلاب اسلامی»، به دنبال تربیت مدرسان و مدیران تراز انقلاب است .
اهداف محوری همایش: از الگوی نوین مدیریت تا بیانیه گام دوم
رئیس دانشگاه معارف اسلامی سه هدف کلیدی همایش را برشمرد:
۱. ارائه الگوی نوین مدیریت تراز :
هدف اصلی ارائه الگویی نوین در عرصه مدیریت تراز بر اساس اندیشه و سیره مقام معظم رهبری است .
۲. توجه به جریانهای دلبسته انقلاب :
توجه دادن به جریانهای سیاسی دلبسته انقلاب اسلامی، صرفنظر از تقسیمبندیهای مرسوم، تا با توجه به مدیریت تراز بتوان به تهدیدها پاسخ داد و آنها را به فرصت تبدیل کرد .
۳. حفظ بیانیه گام دوم :
توجه دادن به اندیشمندان و مدیران و مسئولان کشور جهت فراموش نشدن بیانیه گام دوم انقلاب؛ بیانیهای که بر جبران ضعفها و حفظ و تقویت نقاط قوت تأکید دارد .
دکتر شاکری زواردهی، نگاه جامع و همهجانبه به مسائل داخلی و بینالمللی، عقلانیت انقلابی (نه هرجومرج) ، مردمی بودن، توجه به نخبگان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی را از محورهای اساسی همایش برشمرد . وی تأکید کرد که در ایده جمهوری اسلامی (ایده امام راحل)، باید ضمن حفظ حضور حداکثری مردم، اندیشهها و اهداف انقلاب نیز مدنظر قرار گیرد .
سیره عملی رهبری، الگوی قدرتمند مدیریتی
رئیس دانشگاه معارف، سیره عملی مقام معظم رهبری را «یک الگوی مدیریتی بسیار قدرتمند» معرفی کرد و مدیریت تراز انقلاب اسلامی را عامل پیروزی در عرصههای بحرانی دانست. وی اشاره کرد که پیروزی در جنگ هشتساله در برابر غرب و شرق، با دست خالی و به پشتوانه اعتقاد راسخ به انقلاب و توانمندیهای مردم صورت گرفت. این مدیریت انقلابی توانست بحران را از کشور دور کند و اشغالگران را از سرزمین ایران بیرون براند . همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار نقش کلیدی مردم، نقش رهبری جدی بود؛ بهطوریکه پس از ترور فرماندهان، جایگزینی آنها و پاسخگویی به دشمن در عرض چند ساعت انجام شد .
مدلهای مدیریتی و برگزاری نشستهای تخصصی
همایش روز چهارشنبه، هفتم آبانماه، در سالن شهید سلیمانی دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار خواهد شد . در طول ۹ ماه گذشته، قریب ۲۵ نشست علمی در مراکز حوزوی و دانشگاهی سراسر کشور (از تهران تا خراسان جنوبی) برگزار شده است .
در این همایش، صبح به افتتاحیه و ارائه مقالات برتر اختصاص دارد و عصر شش نشست تخصصی (پنل) بهشرح زیر برگزار میشود :
۱. حکمرانی، مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی در تراز انقلاب اسلامی.
۲. مدیریت رفتاری، اخلاقی و تربیتی در تراز انقلاب اسلامی.
۳. مدیریت رسانه و ارتباطات فرهنگی در تراز انقلاب اسلامی.
۴. مدیریت بینالملل و سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی.
۵. مدیریت تراز تمدن اسلامی، الگوهای مدیریتی و اُسوهها در تراز انقلاب اسلامی (ویژه بررسی مقالات مربوط به سه شهید محوری) .
۴۰۰ اثر علمی و رونمایی از ۶ مجلد
رئیس دانشگاه معارف اسلامی آمار آثار رسیده به دبیرخانه را نزدیک به ۴۰۰ اثر اعلام کرد که شامل ۳۱۰ مقاله و ۹۰ چکیده است . در مجموع، ۱۵۰ اثر پذیرفته شدهاند که در روز همایش از مجموع آثار چاپشده رونمایی خواهد شد .
آثار چاپی که رونمایی میشوند:
-
کتاب چکیده مقالات: شامل بیش از ۲۵۰ چکیده که به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر میشود .
-
مجموعه آثار (مقالات کامل): این مجموعه به زبان فارسی و در شش مجلد آماده شده است .
-
ویژگیهای مدیریت رهبری از نگاه اندیشمندان: این کتاب شامل مصاحبههایی با صاحبان فکر و اندیشه در حوزه و دانشگاه پیرامون ویژگیهای مدیریت رهبری است .
برنامههای آتی و کاربردیسازی نتایج
در پاسخ به دغدغه کاربردی شدن نتایج همایش، رئیس دانشگاه تصریح کرد که یکی از اقدامات، ارسال مجموعه مقالات به مراکز تصمیمگیری کشور است . همچنین موضوعات و مسائل بهدستآمده از همایش، بهعنوان موضوعات کاربردی در رسالههای دکتری و گروههای مدیریتی دانشگاه محل تأمل و پژوهش قرار خواهند گرفت . وی بر این باور است که حوزه نظری اشباع شده و باید به دغدغههای جامعه پرداخت .
رئیس دانشگاه معارف اسلامی همچنین آرزو کرد که در دورههای آتی بتوان بخش بینالملل همایش را فعال کرد و مراکز مدیریتی کشور (قضائیه، اجرایی و تقنینی) را نیز درگیر این مباحث علمی ساخت . وی تأکید کرد که در حال حاضر بهدلیل محدودیت بودجه و فرصت، امکان دعوت از مهمانان بینالمللی فراهم نشد .
شخصیتهایی که حضورشان در روز چهارشنبه حتمی شده است، عبارتاند از : دکتر خسروپناه (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دکتر رستمی (نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها) و دکتر فواد ایزدی (استاد تمام دانشگاه تهران).
