حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رستمی، رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» و ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه معارف اسلامی قم سخنرانی کرد. رستمی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها)، تأکید کرد که اهمیت توجه به موضوع مدیریت تراز انقلاب اسلامی در مقطع کنونی که جهان و منطقه تحولات مهمی همچون حوادث سال ۱۴۰۱، شهادت رئیس جمهور و جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل را پشت سر گذاشته، بیش از پیش است. وی مدیریت رهبری معظم انقلاب در بحران‌های پیچیده اخیر را شایسته تأمل خواند و فقدان تبیین درست عظمت کارها را یکی از مظلومیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، رستمی در تشریح چرایی لزوم تبیین عظمت مدیریت انقلاب، به سیره حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در حوزه حکمرانی اشاره کرد و بیان داشت که آن حضرت در دوره‌ حکومت، کارنامه اقتصادی و رفاهی ارائه داد که حتی فرودست‌ترین طبقات جامعه (أدناهم منزلة) از حداقل‌های زندگی همچون نان گندم و آب آشامیدنی گوارا بهره‌مند بودند. وی همچنین یادآور شد که یکی از دلایل قیام امام حسین (علیه‌السلام) در مواجهه با حکومت بنی‌امیه، مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند حمایت از زنان بی سرپرست و یتیمان بود، نه صرفاً موضوعات سیاسی و دینی. وی نتیجه گرفت که ما حق مطلب را درباره توفیقات مدیران تراز نظام اسلامی ادا نکرده‌ایم.

رهبری، لنگر ثبات کشور در میدان‌های چالش

رستمی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱، این مقطع را سخت‌ترین جنگ ترکیبی علیه کشور توصیف کرد. او تصریح کرد که در طوفانی که تمام گسل‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی کشور را فعال کرده بود، رهبر انقلاب به سان «کشتی آرامش» و «لنگر ثبات» عمل کرد. وی فرمود که مقام معظم رهبری با وجود تمام چالش‌ها، همواره نسبت به آینده امیدوار بوده و تمام مجموعه را به سمت تحقق اهداف حرکت می‌دهند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش، مدیریت در میدان نبرد را شاهدی بر مدیریت تراز برشمرد و به مدیریت جنگ ۱۲ روزه آمریکایی-اسرائیلی اشاره کرد. وی تأکید کرد که رهبری در این میدان پرچالش، با استواری و مدیریت نصاب‌مندانه، توانستند میدان را اداره کنند، تا جایی که دشمنان درخواست آتش‌بس کردند.

شاخص‌های مدیر قوی انقلابی

رستمی ویژگی‌های مدیر قوی در تراز انقلاب اسلامی را بر اساس اندیشه رهبری بیان کرد.

این خصوصیات عبارتند از:

انقلابی و فعال پرتلاش (نه ساکن و خسته).

(نه ساکن و خسته). متعهد، متدین و بانشاط (نه واداده و ناامید).

(نه واداده و ناامید). پیگیر تا رسیدن به نتیجه (نه نیمه‌کاره رها کردن کار).

(نه نیمه‌کاره رها کردن کار). تصمیم‌گیر بر پایه علم و کارشناسی (نه تصمیمات هیجانی و احساسی).

(نه تصمیمات هیجانی و احساسی). پاسخگو، صادق، مسئولیت‌پذیر، مردمی و دلسوز.

فسادستیز و پاکدست.

دارای اعتماد و میدان‌دهی به نیروهای با استعداد و جوان.

رستمی در تبیین دوگانگی تخصص و تعهد که توسط برخی مطرح می‌شود، به صراحت پاسخ داد و تأکید کرد که مدیریت تراز انقلاب اسلامی، تخصصی است همراه با تعهد، و تعهدی است که بدون تخصص اجازه تصدی به فرد متعهد را نمی‌دهد. وی افزود کسانی که مدعی تخصص بودند اما تعهد نداشتند، آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کردند و تجربه تاریخی نشان می‌دهد متخصص بی تعهد، خطرناک‌تر خواهد بود.

ضرورت جهاد تبیین در حوزه مدیریت

رستمی در پایان بر لزوم انتقال یافته‌های علمی همایش به سطح جامعه تأکید کرد. او بیان داشت که این محتوای تولید شده اگر فقط در مسیر مجلات و کتاب‌ها باقی بماند، در حقیقت مأموریت جهاد تبیین محقق نشده است. وی تصریح کرد که روشن کردن جامعه نسبت به عظمت مدیریت فقیه مجاهد، که نیابت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را بر عهده دارد، جزو مأموریت‌های اصلی است و باید محتواهای علمی تبدیل به محتواهای ترویجی شوند تا به دل مخاطب نهایی برسند.

........ پایان پیام/