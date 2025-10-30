  1. صفحه اصلی
رئیس کل دادگستری فارس به درخواست‌های قضایی ۱۸۶ نفر از مراجعان رسیدگی کرد

۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۵
درخواست‌های ۱۸۶ نفر از مراجعان در دو دیدار عمومی رئیس کل دادگستری استان فارس و معاونین قضایی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین حوزه ریاست دادگستری استان فارس بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در ادامه برنامه‌های عملیاتی با موضوع تکریم ارباب رجوع، رئیس کل دادگستری استان در دو دیدار چهره به چهره با جمعی از ایثارگران استان در محل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و همچنین از مراجعان عمومی درحوزه ریاست دادگستری درخواست‌ها قضایی ۱۸۶ نفر را بررسی و در چارچوب موازین قانونی دستورات رسیدگی و پیگیری صادر کرد.

حجت الاسلام المسلمین سید صدراله رجایی نسب در این دو ملاقات عمومی ضمن گفت‌وگو با مراجعان، موضوعات مطرح‌شده را بررسی و به منظور اِعمال نظارت مدیریتی دستورات پیگیری صادر کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار این دیدارها، روند رسیدگی به مطالبات مردمی و به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

گفتنی است ارتباط مستقیم مسئولین دستگاه قضایی و مردم با هدف افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی، به‌صورت منظم در دادگستری استان فارس در دستور کار قرار دارد.

