به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سلیمان مهدوی معاون فرهنگی حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های ایام فاطمیه در این حرم مطهر، اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری در دو بخش برگزار می‌شود: در دهه اول، که بر اساس روایتی ضعیف‌تر تعیین شده، به مدت پنج شب مراسم عزاداری همراه با سخنرانی و مرثیه‌خوانی برگزار خواهد شد. این مراسم از ۹ آبان تا ۱۳ آبان، پس از نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبائی‌نسب از تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در دهه دوم، که سندیت تاریخی بیشتری دارد، به مدت ده شب مراسم سخنرانی، مرثیه‌خوانی و عزاداری برگزار خواهد شد. جزئیات این برنامه‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

مهدوی از برپایی نمایشگاه فرهنگی بیت‌الزهرا (س) در دهه دوم ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و بازسازی نمادین خانه ایشان، در صحن شرقی حرم مطهر برپا خواهد شد.

وی درباره زمان بازدید از نمایشگاه افزود: زائران و عزاداران می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۰، پس از مراسم عزاداری، از نمایشگاه بازدید کنند. همچنین مدارس آموزش و پرورش می‌توانند در نوبت صبح و عصر برای بازدید گروهی هماهنگ کنند.

معاون فرهنگی حرم مطهر همچنین از برگزاری مراسم ویژه بانوان در دهه دوم خبر داد و خاطرنشان کرد: این مراسم هر روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد و شامل برنامه‌های عزاداری و فرهنگی ویژه بانوان خواهد بود.

مهدوی در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها، تعمیق شناخت نسبت به سیره حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی زائران با اهل بیت (ع) است. امیدواریم این ایام فرصتی برای تأمل، معرفت و انس بیشتر با آموزه‌های فاطمی باشد.

