وزیر امور خارجه: پرچم مذاکره بر زمین نیفتاده است/ آماده گفتگوی منصفانه و محترمانه هستیم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست دیپلماسی اقتصادی آذربایجانشرقیگفت: برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، «دیپلماسی استانی» را آغاز کردهایم تا از ظرفیتهای استانها در تعامل با کشورهای همسایه بهرهبرداری شود. بسیاری از این ظرفیتها تاکنون استفاده نشده و حتی کمتر از ۵۰ درصد از توان موجود در روابط با همسایگان فعال شده است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی باید محور فعالیتهای اقتصادی باشد و دولت وظیفه دارد مسیر را برای حضور فعالانه آن باز کند. آذربایجانشرقی با ویژگیهای اقتصادی خاص خود میتواند در این زمینه پیشگام باشد.
وی افزود: رئیسجمهور نگاه ویژهای به دیپلماسی استانی و تفویض اختیارات به استانها دارد و در همین چارچوب، نشستهای دیپلماسی اقتصادی با حضور سفیران کشورهای قفقاز، ترکیه، عراق و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی در تبریز برگزار خواهد شد تا راهکارهای توسعه همکاریها بررسی شود.
وی اظهار کرد: آشنایی من با ظرفیتهای این استان در ۲ روز گذشته عمیقتر شد و مشاهده میکنم که تحولات مهم و مثبتی در تبریز و آذربایجانشرقی انجام گرفته است. ظرفیتهای این منطقه بیش از گذشته و فراتر از تصورات اولیه است.
وزیر امور خارجه گفت: شهر تبریز با پیشینه تاریخی و ظرفیتهای ممتاز خود باید به یک شهر بینالمللی تبدیل شود و وزارت امور خارجه در این مسیر وظیفه دارد برای تحقق این هدف گامهای مؤثر بردارد.
وی افزود: برای بین المللی شدن این شهر باید زیرساختهای فرودگاهی، خطوط پروازی، هتلها و امکانات گردشگری تبریز در سطح بینالمللی قرار گیرد و میتواند مورد توجه فعالان اقتصادی و تجاری منطقه باشد.
وی ادامه داد: برگزاری رویدادها، همایشها و نشستهای بینالمللی و منطقهای در تبریز باید بهصورت مستمر انجام شود، چراکه این امر نقش مهمی در توسعه تجارت، افزایش رفتوآمدها و حل مسائل اقتصادی خواهد داشت.
گسترش دیپلماسی اقتصادی از سطح ملی به استانی
عراقچی با اشاره به تجربه برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در مشهد، گفت: تلاش میکنیم چنین رویدادهایی را در دیگر استانهای کشور نیز برگزار کنیم تا دیپلماسی اقتصادی از سطح ملی به استانها گسترش یابد.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه با اشاره به ماموریتهای اقتصادی وزارت، گفت: مأموریت اصلی ما، تسهیلگری و پشتیبانی از بازرگانان و فعالان اقتصادی در خارج از کشور است. وزارت خارجه مستقیماً وارد فعالیتهای اقتصادی نمیشود، اما موظف است موانع را برطرف کرده و مسیر تعاملات اقتصادی را هموار کند.
وی افزود: یکی از مهمترین موانع، تحریمها است و وزارت امور خارجه ۲ مأموریت اساسی برای مقابله با آن دارد؛ نخست، رفع تحریمها با حفظ عزت و منافع ملی و دوم، خنثیسازی و دور زدن تحریمها از طریق توسعه روابط اقتصادی و تأمین نیازهای کشور است.
دفاتر استانی وزارت خارجه فعالتر می شود
وی از تقویت دفاتر وزارت امور خارجه در استانها خبر داد و گفت: این دفاتر با جذب کارشناسان اقتصادی مرتبط با ظرفیتهای هر استان، برای مثال کارشناس تخصصی فرش در تبریز فعالتر خواهند شد. حذف بروکراسیهای اداری نیز از اولویتهای ما برای تسهیل روابط تجاری است.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود، کشت فراسرزمینی در کشورهای آفریقایی را یکی از زمینههای مناسب همکاری دانست و گفت: کشورهای آفریقایی پیشنهادهای متعددی در این زمینه ارائه کردهاند و با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، میتوان تولید محصولات آببر را به این مناطق منتقل کرد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که دشمنان از جنبههای مختلف کشور را هدف قرار دادهاند، باید شبانهروزی تلاش کنیم و از همه ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای پیشرفت کشور بهره ببریم.
وزیر امور خارجه عصر چهارشنبه وارد تبریز شد و در همایش ملی «آذربایجان، دیپلماسی و تمامیت ارضی ایران» با محوریت بزرگداشت محبعلیخان ناظمالملک مرندی همچنین بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی حضور یافت و سخنرانی کرد.
