عراقچی: منطق مقاومت برتر از منطق تسلیم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری استان همدان اظهار کرد: دشمن در آغاز جنگ ۱۲ روزه اخیر با توهم غافلگیری و تصور ناتوانی ایران، قصد داشت در مدت سه روز کشور را به تسلیم وادار کند اما ملت ایران نشان داد که هیچگاه در برابر فشار سر خم نخواهد کرد.
وی افزود: در همان روزهای نخست، رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی سهکلمهای خواستار «تسلیم بدون قید و شرط» ایران شد اما پاسخ جمهوری اسلامی روشن بود؛ ما که همزمان در حال مذاکره و دیپلماسی بودیم، تجاوز را تحمل نکردیم و با قدرت در میدان پاسخ دادیم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: پیروزی در جنگ ۱۲ روزه مرهون خون شهدا، مجاهدت نیروهای مسلح و هدایت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب بود و آنچه امروز پیشِروی ماست، نتیجه همان مقاومت و انسجام ملی است.
عراقچی با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با فشار سیاسی و اقتصادی میتوانند مسیر کشور را عوض کنند، گفت: این جنگ و حوادث اخیر نشان داد که منطق مقاومت، برتر از منطق تسلیم است و کشوری که به اقتدار داخلی تکیه دارد، نیازمند ترس از مذاکره نیست.
وی یادآور شد: حضور فعال دولت و بازسازی سریع توان دفاعی کشور تحت فرماندهی معظمله باعث شد در کمتر از چند روز توازن قوا به سود ایران تغییر کند و دشمن مجبور به عقبنشینی شود.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران اهل گفتوگو و تعامل است اما هیچگاه اجازه نخواهد داد طرف مقابل قواعد بازی را تحمیل کند؛ مذاکرات باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت ملت شکل گیرد تا اقتدار نظام حفظ شود.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ اخیر تأکید کرد: در حالی که برخی رسانههای جهانی میگفتند آسمان منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی است، واقعیت این بود که در همان ساعات، آسمان آن رژیم در سیطرهی موشکهای ایرانی قرار داشت.
وی افزود: موشکهایی که در این جنگ استفاده شد، نخستین بار در بستر یک نبرد واقعی به کار رفت و توانست با دقتی مثالزدنی اهداف از پیش تعیینشده را منهدم کند. عراقچی گفت: دشمن با اتکا به چندین لایه پدافندی و پشتیبانی آمریکا و اروپا تصور داشت میتواند از خود دفاع کند، اما هیچکدام از آن سامانهها توان مقابله با موشکهای ایرانی را نداشتند و همین موضوع معادلهی جنگ را تغییر داد.
عراقچی تصریح کرد: آنها که در روزهای اول جنگ از “تسلیم بدون قید و شرط” سخن میگفتند، در روز دوازدهم با پیام رسمی خواستار “آتشبس بدون قید و شرط” شدند و این همان تفاوت ملتی است که با تکیه بر توانایی خود مقاومت میکند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه توان موشکی و اقتدار دفاعی محصول دانش بومی جوانان ایرانی است، گفت: این توان بر پایهی خودباوری و هدایت رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و امروز به عامل بازدارندهای تبدیل شده که «جنگ را از کشور دور میکند».
وی با اشاره به هماهنگی بین میدان و دیپلماسی افزود: دیپلماسی ما در جنگ ۱۲ روزه دوشادوش میدان عمل کرد تا از موضع قدرت از کشور دفاع کند و شاهد بودیم بیش از ۱۲۰ کشور جهان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
عراقچی با تجلیل از وحدت ملی گفت: اگر میخواهیم سایه جنگ و تحریم از سر ایران کوتاه شود، باید در همه عرصهها قوی باشیم — در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیپلماسی. نیروهای مسلح ما کار خود را کردند، اکنون نوبت سایر دستگاههاست که سهم خود را در اقتدار ملی ایفا کنند.
وی همچنین تاکید کرد: دولت در جنگ اخیر نشان داد توان اداره کشور در شرایط بحرانی را دارد و امروز تمام استانها باید برای قویشدن کشور نقشآفرینی کنند.
وزیر خارجه افزود: استان همدان با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و علمی میتواند سهم بزرگی در این مسیر ایفا کند.
عراقچی در بخش پایانی سخنان خود خواستار جهانی شدن شهر همدان شد و گفت: همدان باید به شهری بینالمللی تبدیل شود. این استان زیرساختهایی مانند فرودگاه بینالمللی و دانشگاههای توانمند از جمله بوعلی سینا را دارد و میتواند قطب جذب گردشگر، دانشجو و سرمایهگذار خارجی شود.
وی تصریح کرد: ایجاد رویدادهای علمی و همایشهای بینالمللی، افزایش تعداد دانشجویان خارجی، حمایت از شرکتهای صادراتی و معرفی برندهای جهانی نظیر سفال لالجین، مبل ملایر و انگور همدان از گامهای اساسی برای تحقق این هدف است.
وزیر امور خارجه در پایان گفت: قدرت در جهان امروز بر پایهی اقتدار داخلی است و هر کشوری که قدرتمند باشد، محترم شمرده میشود. ایرانِ قوی، همدانِ قوی و ملتِ متحد، رمز بقای عزت جمهوری اسلامی است.
