تحلیلگر انگلیسی: اختصاص ده میلیون پوند اضافی به اماکن مذهبی مسلمانان صرفاً ظاهرسازی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جووریا عالم، تحلیلگر بریتانیایی، طی یادداشتی برای یکی از خبرگزاری‌های محلی نوشت بریتانیا به‌تدریج به کشوری با ویژگی‌های یک «حکومت پلیسی» تبدیل می‌شود؛ جایی که قوانین سخت‌گیرانه جدید به نام «امنیت ملی» و «حفاظت عمومی» در حال محدود کردن آزادی بیان، تجمع و اعتراض هستند. جووریا عالم، نویسنده مقاله، می‌گوید این تغییرات آرام و تدریجی، جامعه‌ای را شکل داده‌اند که در آن نظارت گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی به بخشی از نظم روزمره بدل شده است.

او با اشاره به اعلام اخیر وزیر کشور، شبانه محمود، درباره اختصاص ۱۰ میلیون پوند برای افزایش امنیت در اماکن مذهبی مسلمانان، می‌نویسد که این اقدام در ظاهر حمایت از مسلمانان است، اما در واقع پوششی برای سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دولت است. به گفته او، این وعده نه‌تنها در کاهش اسلام‌هراسی تأثیری ندارد، بلکه همچون «چسب زخم بر زخم عمیق» عمل می‌کند، در حالی که اسلام‌هراسی آنلاین و نفرت‌پراکنی در شبکه‌هایی چون X به رهبری ایلان ماسک، به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته است.

عالم معتقد است دولت کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با سیاستی عامدانه در حال تحریک جناح راست و دامن زدن به ناآرامی‌های اجتماعی است تا بتواند به بهانه برقراری نظم، قوانین سرکوبگرانه‌تری را اعمال کند. او می‌نویسد که قوانین اخیر مانند قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ و قانون پلیس، جرم و دادگاه‌ها ۲۰۲۲ به پلیس اجازه می‌دهد تجمعات مسالمت‌آمیز را به بهانه «اختلال» یا «ایجاد سر و صدا» متوقف کند، و این روند بیش از همه بر تظاهرات حامی فلسطین و فعالان زیست‌محیطی اثر گذاشته است.

نویسنده معتقد است سیاست‌های دولت بریتانیا جامعه را عمداً دچار شکاف و دوگانگی کرده است؛ به‌گونه‌ای که چپ به عنوان «افراطی بیدار» و راست به عنوان «نژادپرست» معرفی می‌شوند، در حالی که دشمن واقعی، یعنی نخبگان حاکم، پنهان باقی می‌مانند. او از مسلمانان می‌خواهد فریب اقدامات ظاهری مانند تخصیص بودجه برای امنیت مساجد را نخورند و به جای آن، با افرادی از جناح راست که دیدگاه‌های اصولی و منصفانه دارند، درباره ارزش‌های مشترکی چون عدالت، استقلال، مسئولیت فردی و مقاومت در برابر نظارت دولتی گفت‌وگو کنند.

