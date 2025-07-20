به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️گزارش سالانه «اسلامهراسی در اروپا» که در پارلمان انگلیس منتشر شد، نشان میدهد سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش کمسابقهای در اقدامات و گفتمانهای ضداسلامی در کشورهای اروپایی بوده است. در این گزارش آمده است که حمله اسرائیل به نوار غزه بهعنوان محرک ژئوپلیتیکی برای تشدید فضای اسلامهراسی در اروپا عمل کرده و زمینهساز رشد نفرت، تصویب قوانین تبعیضآمیز و محدودسازی حقوق شهروندان مسلمان شده است.
این گزارش که با مدیریت علمی دکتر انس بیرقلی و مشارکت گروهی از محققان برجسته تهیه شده، طی نشستی پشت درهای بسته با حضور نمایندگان پارلمان، مقامات دولتی و دیپلماتها، از جمله وزیر امور ادیان بریتانیا و سفیر ترکیه در لندن، ارائه شد.
فرانسه؛ اسلامهراسی نهادی و سرکوب سیستماتیک
«کوثر نجب» تحلیلگر سیاستهای فرانسه در این گزارش، با استناد به آمار وزارت کشور فرانسه، از افزایش ۲۹ درصدی حملات ضد مسلمانان در سال ۲۰۲۳ خبر داد. وی گفت: بیش از نیمی از این حملات پس از ۷ اکتبر و همزمان با آغاز حمله اسرائیل به غزه رخ دادهاند.
او با اشاره به قتل فجیع یک نمازگزار با ۱۵ ضربه چاقو، ممنوعیت پوشش عبا در مدارس و سرکوب تجمعات حامی فلسطین، فرانسه را پیشتاز اسلامهراسی نهادی در اروپا معرفی کرد. به گفته نجب، اسلامهراسی در فرانسه دیگر صرفاً در سطح اجتماعی یا فردی نیست، بلکه از طریق قوانین و سیاستهای دولتی دنبال میشود.
دانمارک؛ تبعیض ساختاری با پوشش قانونی
در بخش دیگری از گزارش، دکتر «انس بیرقلی» دبیر و هماهنگکننده پروژه، به وضعیت نگرانکننده مسلمانان در دانمارک پرداخت. او گفت: دولت دانمارک با تصویب قوانین سختگیرانه برای اعطای تابعیت، عملاً بیش از ۶۰ درصد از نسل دوم مهاجران را از شهروندی محروم کرده است.
وی با اشاره به تبعیض علیه زنان محجبه در بازار کار افزود: برای زنان مسلمان، احتمال اشتغال ۶۰ درصد کمتر از همتایان سفیدپوست است.
بیرقلی همچنین از اعمال برنامههای کاری اجباری برای مهاجران غیرغربی، از جمله مسلمانان در دانمارک و انجام بازرسیهای پلیسی بهدلیل حمایت آنلاین از فلسطین، بهعنوان نمونههایی از اسلامهراسی ساختاری در این کشور یاد کرد.
بریتانیا؛ اسلامهراسی پنهان در لباس امنیت ملی
پروفسور «اریستوتل کالیس» استاد دانشگاه کیل در تحلیلی که بهطور اختصاصی در اختیار گزارش قرار داد، هشدار داد که اسلامهراسی در انگلیس عمدتاً در قالب گفتمان منطقه خاکستری عمل میکند؛ گفتمانی که در ظاهر بیطرفانه یا امنیتمحور است، اما در عمل به انکار و حذف مسلمانان منجر میشود.
او تأکید کرد که جنگ غزه این گفتمان پنهان را آشکار کرده و باعث شده بسیاری از نهادهای عمومی و رسانهها مواضعی اتخاذ کنند که عملاً معطوف به محدودسازی آزادی بیان و حق تجمع مسلمانان است.
غزه؛ بهانهای برای سرکوب حقوق مسلمانان
پژوهشگران این گزارش بر این باورند که حمله به غزه تنها یک بحران انسانی نیست، بلکه در برخی کشورهای اروپایی به ابزاری برای تشدید سرکوب مسلمانان تبدیل شده است. در بخشهایی از اروپا، حمایت مسالمتآمیز از مردم فلسطین، با اتهاماتی چون حمایت از تروریسم مواجه شده و حتی منجر به بازداشت یا اخراج افراد شده است.
دکتر بیرقلی در اینباره گفت: اسلامهراسی نهتنها زمینهساز جنایت در غزه است، بلکه در داخل اروپا نیز مشروعیتبخش سیاستهایی است که مسلمانان را نادیده میگیرند، سرکوب میکنند یا قربانی میسازند.
افزایش قوانین تبعیضآمیز؛ تهدیدی برای آینده مسلمانان اروپا
این گزارش هشدار میدهد که روند فعلی منجر به تصویب قوانین تبعیضآمیز بیشتری از جمله تعطیلی مساجد، اخراج ائمه جماعت و نظارت شدید بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مسلمانان تحت عنوان مبارزه با افراطگرایی، خواهد شد.
بیرقلی تصریح کرد: گفتمان اسلامهراسی در اروپا از ترس از تروریسم به ترس از هویت اسلامی تغییر یافته و در حال نزدیک شدن به اسطوره جایگزینی بزرگ است؛ ایدهای که مسلمانان را بیگانههایی تهدیدکننده برای فرهنگ ملی تلقی میکند.
