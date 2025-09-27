به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم اخیر انگلیس برای به رسمیت شناختن فلسطین موجی از واکنشهای تند در آمریکا و اروپا به همراه داشته است. تام کاتن، سناتور آمریکایی، این اقدام را «تلاشی آشکار برای راضی کردن اسلامگرایان در اروپا» توصیف کرد. در همین حال، دونالد ترامپ نیز بار دیگر با حمله به صادق خان، شهردار لندن، مدعی شد «مسلمانان قصد دارند قوانین شریعت را به لندن بیاورند».
تحلیلگران میگویند نگاه ترامپ و متحدانش تا حد زیادی تحت تأثیر جریانهای نئومحافظهکار و صهیونیست افراطی است که مدعیاند نفوذ مسلمانان در سیاست اروپا رو به گسترش است؛ ادعایی که بهویژه پس از اعتراضات گسترده علیه نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه شدت یافته است. آنان تلویحا چنین القا میکنند که بدون حضور مسلمانان، اروپاییها هرگز نسبت به کشتار هزاران کودک فلسطینی واکنشی نشان نمیدادند.
در بریتانیا، چهرههای راست افراطی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت برخاستند. روپرت لو، نماینده افراطی پارلمان، تصمیم دولت را «مایه شرمساری» خواند. تامی رابینسون، فعال ضداسلام، نیز نخستوزیر استارمر را متهم کرد که با این تصمیم «برای جلب رأی مسلمانان به اسرائیل خیانت کرده است».
به باور کارشناسان، این واکنشها بیش از آنکه بر مبنای واقعیت باشد، ناشی از اسلامهراسی و تلاش برای تقویت گفتمان «برخورد تمدنها» است.
**************
پایان پیام/ 345