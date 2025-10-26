افزایش بودجه برای حفاظت از مساجد در بریتانیا همزمان با تشدید تنش میان دولت و مسلمانان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا از تخصیص بودجه اضطراری ۱۰ میلیون پوندی جدید برای تقویت امنیت مساجد، مراکز اسلامی و مدارس دینی مسلمانان خبر داد؛ اقدامی که در پی افزایش ۱۹ درصدی جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ و حملات اخیر به مساجد در شهرهایی مانند ساوت‌پورت، هال و ساندرلند اتخاذ شده است. مجموع بودجه امنیتی اختصاص‌یافته برای اماکن اسلامی در سال جاری تاکنون به بیش از ۳۹ میلیون پوند رسیده است.

نخست‌وزیر بریتانیا با اعلام این تصمیم تأکید کرد که «حملات علیه هر جامعه‌ای، حمله به تمام ملت است» و افزود که این بودجه با هدف تضمین «زندگی در امنیت و آرامش» برای مسلمانان تخصیص یافته است.

وزیر کشور انگلیس نیز در بازدید از مسجدی در منطقه پیس‌هِیوِن که اخیرا هدف آتش‌سوزی عمدی قرار گرفت، این حمله را «جنایتی هولناک» دانست و گفت حق آزادی دینی باید با قاطعیت از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد. قرار است این سرمایه‌گذاری برای دوربین‌های امنیتی، سیستم‌های هشدار، حصارهای حفاظتی و خدمات نگهبانی به کار گرفته شود.

اما همزمان با این اقدامات، تنش میان دولت حزب کارگر و جامعه مسلمانان بریتانیا رو به افزایش است. جنجال پس از آن بالا گرفت که پلیس محلی با توصیه نهادهای مشورتی تصمیم گرفت ورود هواداران یک تیم فوتبال از رژیم صهیونیستی به بازی ۶ نوامبر در بیرمنگام را ممنوع کند؛ تصمیمی که بعدا با اعتراض شدید نخست‌وزیر انگلیس مواجه شد و آن را اقدامی «اشتباه» توصیف کرد. مسلمانان بیرمنگام هشدار داده‌اند که هواداران تیم صهیونیستی پیش‌تر در آمستردام دست به رفتارهای نژادپرستانه و خشونت‌آمیز زده بودند.

موضع دولت در اولویت دادن به هواداران صهیونیست، خشم مسلمانان را برانگیخته و موجب تجمع اعتراضی مقابل دفتر انتخاباتی شابانا محمود شد. ناظران این ماجرا را تازه‌ترین نشانه از شکاف عمیق میان مسلمانان و حزب کارگر می‌دانند؛ شکافی که از مواضع استوار دولت در حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه آغاز شد و در انتخابات ۲۰۲۴ موجب پیروزی چند نامزد مستقل مسلمان در حوزه‌های سنتی کارگر گردید.

