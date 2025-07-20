به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگروهی مستقل متشکل از سیاستمداران و کارشناسان در دولت بریتانیا، در حال تدوین یک تعریف رسمی غیرالزام‌آور از اسلام‌هراسی است که اسلام‌هراسی را «نوعی نژادپرستی» تعریف می‌کند.

همزمان عده‌ای از کارشناسان در بریتانیا هشدار داده‌اند که تعریف پیشنهادی از اسلام‌هراسی توسط دولت، ممکن است با قانون «آزادی بیان در آموزش عالی» در تضاد باشد!

رئیس اداره دانشجویان بریتانیا در این‌باره یادآور شده است که «دانشگاه‌ها باید در ابتدا متعهد به پایبندی به قانون آزادی بیان باشند نه توصیه‌های غیرالزام‌آور دولت».

رئیس دانشگاه بیرمنگام نیز تأکید کرده است که «دستورالعمل‌های ضداسلام‌هراسی نباید بر قانون آزادی بیان مقدم شوند».

استیون گرِر، استاد شناخته‌شده حقوق بشر، تعریف جدید اسلام‌هراسی از سوی دولت را «مبهم» خوانده و گفته است که «قوانین فعلی ضدتبعیض کافی هستند». وی هشدار داده که تعریف اسلام‌هراسی ممکن است فضای گفت‌وگویی دانشگاهی را محدود سازد!

به گفته روزنامه تایمز، «دانشگاه‌های بریتانیا اکنون با چالشی دشوار مواجهند: تعادل میان مبارزه با نفرت‌ورزی علیه مسلمانان و حفظ آزادی انتقاد و پژوهش!»

این در حالی است که هر گونه اشاره و بحث در مورد یهودیان و هولوکاست با جرایم سنگین مواجه خواهد شد. حتی به تازگی بحث در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین نیز ذیل قانون یهودستیزی قرار می‌گیرد.

**************

پایان پیام/ 345