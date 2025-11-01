استقبال مردم و مسئولان افغانستان از تیم ملی نوجوانان فوتسال این کشور در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان با پیروزی در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در بحرین، برای نخستین‌بار در تاریخ این رقابت‌ها عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

قهرمانان فوتسال افغانستانی صبح امروز (شنبه، ۱۰ آبان) وارد فرودگاه بین‌المللی کابل شدند و از سوی شماری از مسئولان حکومتی، مردم و هواداران فوتبال مورد استقبال قرار گرفتند.

این پیروزی تاریخی با واکنش‌های گسترده در سراسر کشور همراه شد. انس حقانی و حمدالله فطرت، از مسئولان ارشد حکومت سرپرست افغانستان، با حضور در مراسم استقبال، این موفقیت را «مایه افتخار ملی» توصیف کردند. در همین حال، چهره‌های سیاسی پیشین از جمله حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین و حنیف اتمر، وزیر خارجه دولت پیشین، نیز با انتشار پیام‌هایی جداگانه، این قهرمانی را تبریک گفتند.

رسانه‌های داخلی افغانستان این دستاورد را نقطه عطفی در تاریخ فوتسال کشور خوانده‌اند؛ موفقیتی که امید تازه‌ای به آینده ورزش افغانستان بخشیده است.

همچنین مجید مرتضایی، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال بزرگ‌سالان افغانستان، در پیامی رسمی، قهرمانی شاگردان نوجوان را تبریک گفت و از تلاش‌های فدراسیون فوتسال این کشور قدردانی کرد.

قابل ذکر است، تعدادی از بازیکنان مهم و تأثیرگذار این تیم از نوجوانان شیعه افغانستان هستند؛ عباس حیدری و علی‌رضا احمدی که زننده دو گل این تیم در بازی فینال بودند، از جامعه تشیع این کشور هستند.

