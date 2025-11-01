به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل اعلام کرد که روزهای گذشته، مناطق مختلف کرانه باختری شاهد حملات گسترده و همه‌جانبه شهرک‌نشینان صهیونیست بوده است.

بر اساس این گزارش، کرانه باختری شاهد بالاترین سطح از حملات شهرک‌نشینان صهیونیست طی پنج سال گذشته بوده است.

در این گزارش تاکید شده است که دست کم ۱۲۶ حمله علیه ۷۰ منطقه در کرانه باختری ثبت شده است.

در این حملات علاوه‌بر زخمی کردن ساکنان کرانه باختری و به آتش کشیدن ۱۹ خودرو طی روزهای گذشته، بیش از چهار هزار درخت و نهال زیتون از بین رفته است.

......................

پایان پیام / ۳۴۸