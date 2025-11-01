به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «ماریا اکبر»، پژوهشگر و نویسنده مسلمان مقیم بریتانیا، در یادداشتی انتقادی در واکنش به سخنان مجری راست‌گرای بریتانیایی «الکس فیلیپس» تأکید کرد که زنان سفیدپوست غیرمسلمان باید پیش از تلاش برای «نجات» زنان مسلمان، به بحران‌های موجود در میان زنان جامعه خود بیندیشند.

فیلیپس، مجری شبکه TalkTV و نماینده سابق حزب برگزیت در پارلمان اروپا، اخیراً پیامی طولانی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و در آن خطاب به زنان مسلمان بریتانیایی ابراز «دلسوزی» کرده بود. او مدعی شده بود که زنان مسلمان در شرایطی از قبیل ازدواج اجباری، خشونت‌های ناموسی و محرومیت از آزادی یا تحصیل زندگی می‌کنند و از آنان خواسته بود برای «رهایی» خود تلاش کنند.

دکتر ماریا اکبر در پاسخ نوشت که چنین اظهاراتی بازتابی از ناآگاهی و نگاه پدرسالارانه غربی به زنان مسلمان است و واقعیت زندگی زنان مسلمان در بریتانیا را بازنمایی نمی‌کند. وی تأکید کرد که بسیاری از غیرمسلمانان هنوز با پیش‌داوری به زنان مسلمان می‌نگرند و دیدگاه آنان نه از تعامل واقعی، بلکه از کلیشه‌های رسانه‌ای و فضای محدود رسانه‌های راست‌گرا شکل گرفته است.

این نویسنده مسلمان همچنین تأکید کرد که فیلیپس میان فرهنگ و دین اسلام تمایزی قائل نشده و اشتباهاً رفتارهای نادرست فرهنگی را به اسلام نسبت داده است. او یادآور شد که اسلام ۱۴ قرن پیش حقوقی چون مالکیت، ارث، تحصیل و حضور اجتماعی را برای زنان به رسمیت شناخته بود، در حالی که بریتانیا تنها در یک قرن اخیر حقوق مشابهی به زنان داده است.

دکتر ماریا اکبر در پایان با طعنه به این مجری بریتانیایی نوشت: ممنون ازت الکس! زنان مسلمان نیازی به دلسوزی یا نجات ندارند؛ ما مستقل، آگاه و با ایمان زندگی می‌کنیم و در همین مسیر آرامش یافته‌ایم.

..........

پایان پیام