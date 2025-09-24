به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام‌هراسی در استرالیا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافته و زنان مسلمان، به‌ویژه آنان که حجاب دارند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

گزارش «ثبت اسلام‌هراسی استرالیا» عنوان کرد که حوادث اسلام‌هراسی در این کشور، ۵۳۰ درصد بیشتر شده و سه‌چهارم قربانیان زنان بوده‌اند. بسیاری از این حملات شامل کشیدن حجاب، پرتاب آب‌دهان یا تهدید در اماکن عمومی بوده است.

با این حال، پلیس استرالیا در برخی موارد واکنش نشان داده و حتی علیه مهاجمان پرونده تشکیل داده است. هرچند تأخیرها و کم‌توجهی‌ها باعث دلسردی قربانیان می‌شود، اما پیگیری قضایی نشان می‌دهد که جامعه مدنی و دستگاه قضایی استرالیا تا حدی در برابر این نفرت‌پراکنی ایستاده‌اند.

سازمان‌ها و فعالان مسلمان استرالیا هم تلاش کرده‌اند با برگزاری افطارهای بین‌الادیان، روزهای بازدید از مسجد و گفتگوهای اجتماعی، شناخت عمومی را افزایش دهند.

در همین راستا، دکتر نورا امس، پژوهشگر استرالیایی، یادآور می‌شود که این شکل از اسلام‌هراسی با تبعیض جنسیتی علیه زنان مرتبط است.

گفته می‌شود اگرچه تنها ۱۸ درصد قربانیان حوادث اسلام‌هراسی در استرالیا را گزارش می‌دهند، همین گزارش‌ها به آگاهی و واکنش عمومی کمک کرده است.

